Scritto da Fiumicino Online - sabato, 9 Agosto 2025

Trenitalia, modifiche alla circolazione dei treni: coinvolta anche la FL1 Orte-Fiumicino

Lavori a Roma Termini dall’11 agosto al 6 settembre, interessate anche FL6, FL7, FL8 e tratte per Viterbo e Chiusi, previsti bus sostitutivi.

 

 

di Dario Nottola

 

Da lunedì 11 agosto al 6 settembre prossimo sono in programma delle modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia. Si dovranno effettuare, infatti, dei lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana per interventi alla stazione di Roma Termini. Puntano ad uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete.

Le linee coinvolte dalle modifiche saranno la FL1 Orte – Fiumicino aeroporto, la FL6 Roma – Cassino, la FL7 Roma – Napoli, la FL8 Roma – Nettuno, le linee Roma – Orte – Viterbo e la Roma – Chiusi. I viaggiatori potranno utilizzare altri treni disponibili o bus per eventuali cancellazioni o variazioni di percorso.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

