Tre Miss del Lazio approdano alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025

Il Lazio sarà rappresentato da tre finaliste alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio

di Dario Nottola

Il Lazio sarà protagonista alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025, in programma il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio e trasmessa in diretta su RTV San Marino e su Rai Play. Dopo l’ultima edizione televisiva del 2019, il concorso torna in Tv. A rappresentare la nostra regione saranno tre giovani finaliste:

Valentina Beraldo, di Viterbo, incoronata Miss Lazio 2025

Carola Danesi, di Roma, eletta Miss Sport Givova 2025

Sara Fidani, di Roma, vincitrice del titolo di Miss Eleganza Roma 2025.

Queste ultime due hanno partecipato anche alla tappa di Fiumicino. “Siamo orgogliosi di questo traguardo – dichiara Margherita Praticò, agente esclusiva per il Lazio del concorso Miss Italia – Il ritorno della Finale Nazionale in TV è un momento che il pubblico attendeva da anni e rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio del concorso. Valentina, Carola e Sara incarnano al meglio bellezza, personalità, talento ed eleganza. Ma il nostro grazie più sentito e profondo va anche alle altre 11 semifinaliste laziali, che con il loro impegno e il loro entusiasmo hanno contribuito a rendere speciale questo percorso. Un ringraziamento particolare va inoltre alla kermesse “Lazio, la bellezza del talento”, manifestazione promossa dalla Regione Lazio, ideata dall’assessore Giuseppe Schiboni e curata da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, che ha permesso a Miss Italia Lazio di valorizzare al meglio questa importante vetrina coniugandola con il talento”.

Entusiasta anche Mario Gori, amministratore della Delta Events: Il Lazio dimostra ancora una volta di essere una terra ricca di talenti e di energie. Arrivare in finale con tre concorrenti è un buon traguardo. La possibilità di rivedere Miss Italia in televisione e in eurovisione grazie a San Marino RTV regalerà al concorso e alle nostre ragazze un palcoscenico di grandissimo prestigio”. L’appuntamento è dunque fissato per il 15 settembre a Porto San Giorgio.