Testa di Lepre, tutto pronto per la 6ª edizione del Palio dei Fontanili 2025

Si apre la festa martedì 9 con il contest tra band musicali emergenti: quattro band dalle 19:00 alle 23:00 si esibiranno per decretare la vincitrice che andrà in finale. Stessa cosa il mercoledì. Giovedì sera finalissima tra le due band vincitrici delle prime due giornate. Mercoledì inizieranno i giochi tra le Contrade che porteranno a decretare, il sabato, la vincitrice della gara giochi tra le Contrade. Tra venerdì e domenica grandissimo spettacolo con Nadia Rinaldi, Maurizio Mattioli, Frankie e Canthina band e Giulio Todrani (papà della cantante Giorgia) .

“Saranno rispettati gli appuntamenti con la rievocazione storica del sabato pomeriggio e la grande gara della corsa dei rotoloni che aggiudicherà il Drappo del Palio 2025. Per quanto riguarda la cucina tutti i prodotti sempre di ottima qualità, un menù completo a 18 euro che, oltre a bruschette, patatine e bibita, comprende braciole della cooperativa di Testa di Lepre e le “fettuccine del palio” realizzate con grano duro Saragolla coltivato direttamente nei nostri campi con progetto della Pro Loco. Quest’anno vi faremo trovare una bella novità: il “Panbacchio” ; un panino Gourmet di carne di abbacchio, con ricetta dello chef Fiorindo del ristorante Colle del Sole”, sottolinea Luigi Conti, Presidente della Pro loco di Testa di Lepre.