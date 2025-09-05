Caricamento...

Testa di Lepre, tutto pronto per la 6ª edizione del Palio dei Fontanili 2025

Si inizia martedì 9 con il contest tra band musicali emergenti, poi mercoledì seguiranno i giochi tra le Contrade. Tanti gli ospiti tra cui Maurizio Mattioli e Nadia Rinaldi.

 

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per il Palio dei Fontanili 2025 che festeggia la sesta edizione. Patrocinato dal Comune di Fiumicino, andrà in scena dal 9 al 14 settembre a Testa di Lepre. Quest’anno il Palio allunga le date, 6 giorni di festa tra nuove proposte musicali, spettacoli, storia, agonismo, folklorismo e cucina.

Si apre la festa martedì 9 con il contest tra band musicali emergenti: quattro band dalle 19:00 alle 23:00 si esibiranno per decretare la vincitrice che andrà in finale. Stessa cosa il mercoledì. Giovedì sera finalissima tra le due band vincitrici delle prime due giornate. Mercoledì inizieranno i giochi tra le Contrade che porteranno a decretare, il sabato, la vincitrice della gara giochi tra le Contrade. Tra venerdì e domenica grandissimo spettacolo con Nadia Rinaldi, Maurizio Mattioli, Frankie e Canthina band e Giulio Todrani (papà della cantante Giorgia).

“Saranno rispettati gli appuntamenti con la rievocazione storica del sabato pomeriggio e la grande gara della corsa dei rotoloni che aggiudicherà il Drappo del Palio 2025. Per quanto riguarda la cucina tutti i prodotti sempre di ottima qualità, un menù completo a 18 euro che, oltre a bruschette, patatine e bibita, comprende braciole della cooperativa di Testa di Lepre e le “fettuccine del palio” realizzate con grano duro Saragolla coltivato direttamente nei nostri campi con progetto della Pro Loco. Quest’anno vi faremo trovare una bella novità: il “Panbacchio” ; un panino Gourmet di carne di abbacchio, con ricetta dello chef Fiorindo del ristorante Colle del Sole”, sottolinea Luigi Conti, Presidente della Pro loco di Testa di Lepre.

