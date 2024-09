Sul litorale romano ultimi bagni e tintarelle di stagione

A Fiumicino moto d’acqua e domani ad Ostia lo SportcityDay.

Dopo il maltempo ad intermittenza dei giorni scorsi, sul litorale di Roma non tramonta la voglia di mare, bagni e tintarelle. Buona già oggi l’affluenza di romani e anche turisti stranieri che, complice la gradevole temperatura intorno ai 25 gradi, stanno gradualmente raggiungendo le spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese ed altre località a sud e nord di Roma.

“Oggi ci sono già molte presenze di bagnanti e domani lo saranno di più, anche perché le previsioni per la prossima settimana, almeno nei primi giorni, sono pessime e le persone hanno ancora voglia di mare e sfrutteranno, se possibile, questi due giorni”, riferisce un balneare di Fregene. Sui 24 km di costa di Fiumicino sono gli ultimi due giorni di stagione balneare ufficiale mentre sul litorale di Ostia la sessione estiva si concluderà il 30 settembre.

È un weekend anche con diversi eventi: a Fiumicino, lato molo sud del porto canale, i bagnanti e visitatori possono veder sfrecciare in mare sulle moto d’acqua 150 piloti per la manifestazione “Grand Prix Aquabike” Campionato italiano moto d’acqua-Trofeo Regione Lazio”. Questa sera il sindaco, Mario Baccini, sarà presente alla manifestazione sportiva e alle 20 premierà il “Best Young Drivers” vincitore del titolo italiano 2024. L’evento avrà luogo a Fiumicino presso il Villaggio Hospitality in Piazzale Molinari. Per salutare l’estate Fiumicino si affida poi anche ad un nuovo appuntamento enogastronomico. Fino a domani, in via Torre Clementina, lungo il porto canale, la manifestazione “Peperoncino che Passione“.

Ad Ostia, invece, il Porto Turistico di Roma ospiterà domani l’edizione l’edizione 2024 dello “SportcityDay“, che si svolgerà contemporaneamente in circa 160 località italiane e coinvolgerà numerosi personaggi del mondo dello sport il cui obiettivo principale sarà la “sportivizzazione” delle città, quale stimolo per un nuovo sviluppo e sostegno all’attività motoria, all’inclusione e alla partecipazione per tutti i cittadini. Le Fiamme Gialle, gruppo sportivo della Guardia di Finanza, saranno presenti nel Porto turistico della Capitale dove atleti e tecnici del I e del II Nucleo Atleti coinvolgeranno il pubblico presente dalle 11 alle 19 con esibizioni di arti marziali e skateboard presso il piazzale antistante la spiaggia centrale della marina. Saranno allestiti il simulatore di tiro, la pedana della scherma, il tatami per il judo e organizzate, per i più giovani, gare di velocità ed ostacoli. Alle 12.15 è prevista la premiazione degli atleti del Settore Giovanile Fiamme Gialle medagliati ai campionati Italiani di categoria nel 2024 e/o che hanno vestito la maglia azzurra. Nelle 160 località italiane dove si svolge “SportcityDay” piazze, parchi e aree attrezzate ospiteranno in contemporanea una giornata gratuita di sport e benessere per tutti i cittadini, offrendo loro la possibilità di cimentarsi liberamente in oltre 90 attività sportive, con una previsione di partecipazione che supererà quota 500.000 persone attive. L’appuntamento, per tutti gli appassionati e i curiosi di sport che vorranno cimentarsi in qualcosa di nuovo, è quindi insieme alle Fiamme Gialle a tutte le altre località aderenti l’iniziativa, consultabili sul sito www.fondazionesportcity.it.