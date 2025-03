Vela, oggi ultima regata del Campionato invernale di Roma davanti al litorale di Ostia

Previsti molti duelli tra gli equipaggi dei gusci leader per conquistare la prima posizione

di Umberto Serenelli

Ultimo appuntamento odierno del Campionato invernale di Roma per conoscere le imbarcazioni leader delle singole categorie. Il tradizionale evento, organizzato dal Circolo velico Fiumicino, corre infatti la nona regata di una stagione molto combattiva nei singoli raggruppamenti e quindi caratterizzata dell’incertezza.

Nella categoria Regata, infatti, sono bene cinque gusci in lizza nel giro di una manciata di punti. A sorpresa troviamo in testa lo scafo Kalima dello skipper Franco Quadrana che è anche il presidente del Circolo di viale Traiano. È inseguito da Pv Semper Fox di Paolo Colangelo che si trova appaiato in seconda poltrona a Foxy Lady degli armatori Pino e Marco Raselli. Il primato di Kalima potrebbe essere insidiato anche da Geex di Angelo Lobinu e da Nautilus di Giuseppe Stillitano a pari merito.

Le attenzioni degli appassionati saranno quindi catalizzate dal confronto a colpi di vela che si svolgerà nel tratto di mare davanti al litorale di Ostia e su un percorso a “bastone”, delimitato da boe, individuato tra il pontile e il porto di Roma.

“Sarà senz’altro un duello da non perde e sono convinto che non mancherà lo spettacolo perché impegnati timonieri molto esperti – precisa il ds del Circolo, Massimo Pettirossi – A una giornata dal termine possiamo dire che questa 44ma edizione è stata un vero successo perché abbiamo raggiunto oggi le otto regate a cui hanno preso parte ben 80 equipaggi, divisi in quattro categorie, i quali hanno molto apprezzato l’iniziativa del Clic on bord”.

Gli skipper si sono infatti resi protagonisti di una serie di fotografie, durante lo svolgimento del Campionato, e il premio dello scatto migliore è andato all’armatore Gabriele Pucillo di Twelve che è stato bravo a catturare l’essenza della vita in mare. Nella categoria Gran Crociera il guscio Bijou del timoniere Massimiliano Cataldi guida la classica e dovrà fare attenzione a Breeze II di Francesco Smeriglio che lo insegue a 8 punti. Terze a parità di punteggio sono Gaia di Andrea Proietti e Akela di Manuela Ferruzzi che ambiscono a salire sul podio. Al vertice delle Vele bianche troviamo Garota di Romeo Piperno inseguito a 7 punti da Trip di Mauro Tripiciano che condivide la seconda poltrona con Sylphea IV di Gaetano Iannini. Alle spalle dei due, l’armatore Fabrizio Contardi di Lucia Rosa il quale cercherà di fare lo sgambetto a due skipper che lo precedono per salire sul terzo gradino del podio. Anche al vertice della categoria Mini Altura ci sono molti dubbi e la capolista Spiffero di Guglielmo Carducci punta senz’altro a restare in testa alla graduatoria che vede seconda, a soli tre punti di differenza, De Ja Vu di Fabrizio Fiorentino. Quest’ultimo dovrà guardarsi dal ritorno di Sea Star che è lo Ziggurat di Gianni Nobile. Il Consiglio del Circolo annuncia che le premiazioni del 44mo Campionato, con la consegna del trofeo Città di Fiumicino, si svolgeranno domenica 16 marzo, alle orre 17:30, presso il locale Salsedine in via della Scafa a Isola Sacra.