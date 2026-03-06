Referendum 22-23 marzo, il PD: “Anche i fuori sede possono votare a Fiumicino”

Antonelli e Di Genesio Pagliuca spiegano la procedura: basta essere nominati rappresentanti di lista nel seggio

“Vivi a Fiumicino ma hai la residenza altrove e vuoi votare per referendum del 22-23 marzo? Puoi votare a Fiumicino decidendo di essere rappresentante di lista”, lo ricordano i consiglieri PD Erica Antonelli e Ezio di Genesio Pagliuca.

“Si tratta di una iniziativa messa in campo dal Partito Democratico per consentire a studenti fuori sede, lavoratori o residenti in altre parti d’Italia di poter, comunque, esercitare il proprio diritto al voto”, spiega la consigliera Antonelli.

La normativa prevede infatti che chi viene formalmente nominato rappresentante di lista possa votare nel seggio presso cui svolge l’incarico, anche se iscritto alle liste elettorali di un altro Comune.

“Un’opportunità importate e di grande spirito democratico – commenta il capogruppo PD, Di Genesio Pagliuca – in netto contrasto con la scelta del Governo che non ha favorito la partecipazione al voto di chi vive fuori sede”.

Per aderire consultare il link https://partitodemocratico.it/referendum-rappresentanti-lista/ e compilare il modulo di registrazione relativo alla provincia Roma o della provincia di interesse