Una grande Supernova sbanca Ciampino in gara 1 di finale

La Supernova Fiumicino non si ferma, nessuno riesce a fermarla in questo momento. Neppure la P.G. Frassati che si arrende in casa al termine di gara 1 di finale playoffs contro la squadra del presidente Laurenza (77-91).

Trovati gli equilibri giusti coach Sardo non cambia nulla neppure questa volta, a partire dal quintetto dove è presente nuovamente Staffieri da quattro. Il cinque, invece, è ovviamente Birindelli che non solo spiega pallacanestro in campo da vero professore ma realizza anche punti pesantissimi da vero finalizzatore. Al 5’ il suo piazzato vuol dire 9-15 e time-out obbligatorio per i padroni di casa, al 7’ invece dalla stessa mattonella segna il canestro del +10.

Ma siamo solo all’inizio dello show rossonero: nel secondo periodo infatti dopo la tripla dall’angolo di Finamore e i numerosi liberi conquistati da Manzo il vantaggio cresce fino al +15, mentre nel terzo quarto grazie a un sontuoso Lynch-Daniels e una bella pallacanestro la Supernova scappa definitivamente via (+20). Frassati, infatti, non ha la forza per intaccare le certezze dei rossoneri che mercoledì al Pala Supernova (21:00) proveranno a chiudere la serie e conquistare il pass per la Final Four.

P.G. FRASSATI-SUPERNOVA FIUMICINO 77-91 (17-24, 32-45, 53-71)