Turno casalingo contro Latina per la Supernova

Coach Pasquinelli: “Inizia un mese importante”
Dopo un weekend di sosta forzata – la gara contro Pontinia è stata posticipata a mercoledì 3 dicembre – la Supernova Fiumicino è pronta per tornare in campo. Domani alle 18:00 i rossoneri di coach Pasquinelli riceveranno al Pala Supernova il Latina Basket: “Abbiamo sfruttato la pausa per recuperare dal punto di vista fisico e per mettere benzina in vista dell’ultimo mese, che sarà molto importante per capire chi siamo davvero e cosa potremo dire in questo campionato. Abbiamo le carte in regola per fare bene, ma dovremo dimostrarlo in campo con lo spirito messo in mostra nelle scorse giornate – la vigilia a firma del tecnico della Supernova.
“L’esempio lampante è la trasferta di Aprilia che, con il giusto atteggiamento, abbiamo fatto pensare all’esterno che potesse essere una gara semplice per tutti, e invece Aprilia ha dimostrato tutto il proprio valore, che è evidente, mettendo poi in difficoltà le big del girone. Ciò vuol dire che dobbiamo essere noi bravi nel provare a renderci la vita il più semplice possibile, sapendo che nessuno ci regalerà nulla e che la gara contro Latina di domani sarà ricca di insidie”.