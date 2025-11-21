Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 21 Novembre 2025

Turno casalingo contro Latina per la Supernova

Coach Pasquinelli: “Inizia un mese importante”

 

Dopo un weekend di sosta forzata – la gara contro Pontinia è stata posticipata a mercoledì 3 dicembre – la Supernova Fiumicino è pronta per tornare in campo. Domani alle 18:00 i rossoneri di coach Pasquinelli riceveranno al Pala Supernova il Latina Basket: “Abbiamo sfruttato la pausa per recuperare dal punto di vista fisico e per mettere benzina in vista dell’ultimo mese, che sarà molto importante per capire chi siamo davvero e cosa potremo dire in questo campionato. Abbiamo le carte in regola per fare bene, ma dovremo dimostrarlo in campo con lo spirito messo in mostra nelle scorse giornate – la vigilia a firma del tecnico della Supernova.

“L’esempio lampante è la trasferta di Aprilia che, con il giusto atteggiamento, abbiamo fatto pensare all’esterno che potesse essere una gara semplice per tutti, e invece Aprilia ha dimostrato tutto il proprio valore, che è evidente, mettendo poi in difficoltà le big del girone. Ciò vuol dire che dobbiamo essere noi bravi nel provare a renderci la vita il più semplice possibile, sapendo che nessuno ci regalerà nulla e che la gara contro Latina di domani sarà ricca di insidie”.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fiumicino Supernova
Articoli correlati
Fregene

"Surf & Sup Inclusivo" a Fregene il Surf abbraccia la solidarietà

venerdì, 21 Novembre 2025
Sport

Turno casalingo contro Latina per la Supernova

venerdì, 21 Novembre 2025
Politica

“Un albero per ricucire la comunità”: l’appello civico di Irienti

venerdì, 21 Novembre 2025
Attualità

Parco Leonardo, 300 bambini protagonisti al Centro WOW

venerdì, 21 Novembre 2025
Attualità

A Fiumicino e Ostia Antica la 3a edizione dell’International Saxophone Meeting

venerdì, 21 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci