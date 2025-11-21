Turno casalingo contro Latina per la Supernova

Coach Pasquinelli: “Inizia un mese importante”

Dopo un weekend di sosta forzata – la gara contro Pontinia è stata posticipata a mercoledì 3 dicembre – la Supernova Fiumicino è pronta per tornare in campo. Domani alle 18:00 i rossoneri di coach Pasquinelli riceveranno al Pala Supernova il Latina Basket: “Abbiamo sfruttato la pausa per recuperare dal punto di vista fisico e per mettere benzina in vista dell’ultimo mese, che sarà molto importante per capire chi siamo davvero e cosa potremo dire in questo campionato. Abbiamo le carte in regola per fare bene, ma dovremo dimostrarlo in campo con lo spirito messo in mostra nelle scorse giornate – la vigilia a firma del tecnico della Supernova.