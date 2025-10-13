Supernova, riscatto immediato: Anagni battuta 97-87

La squadra di Pasquinelli reagisce al ko d’esordio: decisivi Galan (31 punti), Parlato e il duo Vivero–Norcino per una vittoria di carattere

Nei primi quaranta minuti disputati in casa davanti a un pubblico caloroso, la Supernova Fiumicino gioca una prestazione di grande carattere contro la Fortitudo Anagni e si rialza immediatamente dopo il brutto esordio in DR1.

Che spavento, però, nei primissimi minuti quando senza neppure accorgersene tocca fare i conti con un brutto -7, ma è davvero un attimo. Dal 9’ in poi, quando il capitano Parlato colpisce dal perimetro, i rossoneri mettono la testa (20-19) e non andranno più sotto nel punteggio. Merito della panchina, bene Di Natale ma soprattutto Madonna al debutto, di una difesa che a tratti lavora nel modo corretto e del duo Vivero-Galan che in alcuni frangenti sono letteralmente devastanti. Insieme, supportati poi anche da Norcino, costruiscono il break decisivo (+14) che vuol dire vittoria. Voluta, meritata. 97-87 il punteggio finale di una partita bella sotto tutti i punti di vista.

“Vittoria meritata, al termine di una buona prestazione e di una partita che sembrava non di DR1 ma di Serie C per quello che si è visto in campo. Volevamo riscattarci e ci siamo riusciti, dobbiamo però evitare alcuni cali durante la partita che possono poi diventare fatali. Ovviamente siamo consapevoli che dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorare alcuni aspetti” ha dichiarato il coach Roberto Pasquinelli alla fine della partita.

SUPERNOVA FIUMICINO-FORTITUDO ANAGNI 97-87 (22-19, 51-45, 73-68)

Supernova: Madonna 7, Norcino 15, Vivero 15, Galan 31, Parroccini 3, Bartoccetti, Alongi, Rinaldi 4, Di Natale 2, Parlato 20. Coach: Pasquinelli