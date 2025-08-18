Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 18 Agosto 2025

Supernova Fiumicino, ufficiale l’arrivo di Gabriele Gil

L’ala classe 2004, cresciuta nel San Paolo Ostiense si unisce al roster DR1 con tanta voglia di crescere

 

Ultimi passi e poi il roster della DR1 stagione 2025-26 sarà ufficialmente completato. Un altro passo è stato fatto quest’oggi dalla Supernova Fiumicino con il tesseramento dell’ala Gabriele Gil.

 

Il classe 2004 di belle speranze, è cresciuto cestisticamente nel San Paolo Ostiense, squadra nella quale ha avuto anche la possibilità di assaporare il palcoscenico della Serie C. Dopodiché nel 2023-24 si è trasferito alla Rim Sport Cerveteri dove si è disimpegnato tra giovanili, piccole apparizioni in C e soprattutto la DR1 dove si è messo in mostra nella scorsa stagione.

 

“Il primo pensiero è legato alla fiducia che hanno risposto in me la società e lo staff tecnico, tutto questo ti fa sentire considerato e ti spinge a dover dare il massimo – ha dichiarato Gil dopo la firma – Ho tanta voglia di crescere e sono convinto che la prossima stagione sarà certamente utile in tal senso, ho infatti buone sensazioni così come sugli obiettivi che dovremo provare a raggiungere nel corso della prossima DR1”.

 

 

