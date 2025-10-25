Supernova Fiumicino, le stelle brillano: Alatri travolta 97-74

Avvio devastante e controllo totale del match: i rossoneri reagiscono alla grande e lanciano un segnale al girone C

Serviva una reazione, e che reazione è arrivata. Al termine di una grande prova, perfetta sotto tanti punti di vista, la Supernova Fiumicino batte in casa una big del girone C di DR1 come il Basket Alatri.

Una vittoria che nasce praticamente all’inizio, l’inizio più travolgente della stagione. Difesa compatta, attacco che si passa la palla, intensità clamorosa e spirito di squadra. Tutto bello, bellissimo. Non manca davvero nulla in casa rossonera, inevitabile quindi costruire un pò alla volta un grande distacco nel punteggio: si passa dal 9-0 dei primissimi minuti, al 30-13 del 10’, al +20 del 12’, fino ad arrivare al 49-37 del 20’. Un copione che si ripete quasi in fotocopia anche nella ripresa. Il merito? Della squadra, e che squadra. Che se gioca così potrà togliersi belle soddisfazioni in futuro.

Qualche menzione, ovviamente, la meritano anche i singoli: Norcino segna come se non ci fosse un domani dal perimetro, Rinaldi combatte su ogni pallone come se fossero tutti decisivi per gara 7 delle finals NBA e senza paura contro avversari più grossi, Di Natale esce dalla panchina con il giusto spirito dando il suo apporto in entrambe le metà campo. Tutto questo è di grande supporto per il 97-74 finale.

A fine partita coach Roberto Pasquinelli ha dichiarato: “Avevo chiesto la prestazione alla squadra e la prestazione c’è stata, contro una formazione di altissimo livello. Per la prima volta le percentuali ci hanno assistito, questo ci ha permesso di dare sin da subito ritmo alla gara. Bravi tutti, hanno dato il massimo dall’inizio alla fine”.

SUPERNOVA FIUMICINO-NUOVO BASKET ALATRI 97-74 (30-13, 49-37, 75-55)

Supernova: Madonna, Norcino 29, Vivero 13, Galan 14, Parroccini 8, Alongi, Rinaldi 2, Gil, Di Natale 3, Parlato 26, Colaiori 2. Coach: Pasquinelli