Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 12 Agosto 2025

Supernova Fiumicino, la grinta di Bargiacchi ancora al servizio della DR1

La guardia: “Sono davvero entusiasta di proseguire il percorso con una società che ormai considero casa”

 

 

Rossonero nell’anima, un rossonero pronto a lottare in ogni istante. Impossibile, quindi, per la Supernova Fiumicino non riconfermare la guardia Alessio Bargiacchi.

 

 

Nel gruppo dei tanti giovani che da diversi anni fanno parte del club, 7 punti di media in DR2 nei mesi scorsi, Bargiacchi anche nella stagione sportiva 2025-26 sarà tra i protagonisti del roster della squadra senior. Una squadra, quella che sta allestendo il presidente Porfidia, che proverà a dire la sua nel campionato di DR1.

 

 

Sono davvero entusiasta di proseguire il percorso con la Supernova, una società che ormai considero casa. All’interno della famiglia rossonera ha trovato un ambiente dove ambizione e professionalità vanno di pari passo, ma dove ogni giorno senti anche concretamente la possibilità di poter crescere. A livello personale mi aspetto di migliorare ancora, grazie non solo al supporto dello staff ma anche dei miei compagni che sono straordinari. Con loro condivido valori e obiettivi. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova stagione con determinazione e passione” ha dichiarato Bargiacchi

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Basket Supernova
Articoli correlati
Sport

Supernova Fiumicino, la grinta di Bargiacchi ancora al servizio della DR1

martedì, 12 Agosto 2025
Cronaca

Zanzare e West Nile: il Comune di Fiumicino già in azione con attività mirate

martedì, 12 Agosto 2025
Parliamo di...

Rubinetti a secco: il lungo travaglio dell’acqua in periferia

martedì, 12 Agosto 2025
Cronaca

Controlli dei Carabinieri sul litorale: arrestate 6 persone e denunciate altre 9

martedì, 12 Agosto 2025
Lettere

Più cestini per una spiaggia più pulita

martedì, 12 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz