Supernova Fiumicino, la grinta di Bargiacchi ancora al servizio della DR1

La guardia: “Sono davvero entusiasta di proseguire il percorso con una società che ormai considero casa”

Rossonero nell’anima, un rossonero pronto a lottare in ogni istante. Impossibile, quindi, per la Supernova Fiumicino non riconfermare la guardia Alessio Bargiacchi.

Nel gruppo dei tanti giovani che da diversi anni fanno parte del club, 7 punti di media in DR2 nei mesi scorsi, Bargiacchi anche nella stagione sportiva 2025-26 sarà tra i protagonisti del roster della squadra senior. Una squadra, quella che sta allestendo il presidente Porfidia, che proverà a dire la sua nel campionato di DR1.

“Sono davvero entusiasta di proseguire il percorso con la Supernova, una società che ormai considero casa. All’interno della famiglia rossonera ha trovato un ambiente dove ambizione e professionalità vanno di pari passo, ma dove ogni giorno senti anche concretamente la possibilità di poter crescere. A livello personale mi aspetto di migliorare ancora, grazie non solo al supporto dello staff ma anche dei miei compagni che sono straordinari. Con loro condivido valori e obiettivi. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova stagione con determinazione e passione” ha dichiarato Bargiacchi