Supernova Fiumicino, la DR2 perde in casa della Niuppy e rimanda tutto a gara 3

In casa della Niuppy Basket finisce 63-59

Niente da fare, la Supernova Fiumicino della DR2 non riesce a sbloccarsi in trasferta nei playoffs. In casa della Niuppy Basket finisce 63-59 dopo un tempo supplementare che rimanda ogni decisione a gara 3 in programma sabato prossimo alle 20:00 al Pala Supernova.

Bastano pochi possessi per far nascere il sentore che ai rossoneri toccherà rincorrere, ed infatti poco dopo tocca purtroppo fare i conti con la cruda realtà. Certo nessun svantaggio ingombrante (-2 il minimo e -8 il massimo), ma intanto le cose non funzionano nel verso giusto, anche quando in avvio di ripresa la squadra di coach Cipriani ristabilisce la parità sul 32-32. Perché proprio nel momento migliore la luce si spegne a sorpresa ed arriva il contro-break della Niuppy che vale il 41-34. Ma nonostante la sofferenza e la continua rincorsa la Supernova ci prova fino alla fine e con un grande sforzo, complice anche i liberi di Bifulco allo scadere, conquista il supplementare (51 pari). Purtroppo, però, non basta per dare un senso differente alla sfida, perché nell’overtime tocca dover fare i conti con il -4 definitivo.

NIUPPY BASKET-SUPERNOVA FIUMICINO 63-59 (20-16, 32-27, 41-36, 51-51)

Niuppy: Leoni, Sacchetti 2, Ciccozzi, Cecconi ne, Recchi, Gilmozzi 13, Araja 13, Pangilinan 9, Vari 9, Armenise 8, Cimino 5, Mezzanotte 4. Coach: Soldini

Supernova: Macina ne, Maduka 10, Bartoccetti, Ukmar 15, Profumo, Bargiacchi 9, Rinaldi 5, Di Natale 14, Confalone ne, Bifulco 6. Coach: Cipriani