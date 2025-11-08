Supernova Fiumicino brilla ancora: Serapo ko

Una prova di maturità per la squadra di Pasquinelli, che controlla il match e chiude con un convincente 89-77

Ma che bella Supernova, bella davvero. Con carattere, con la difesa nei momenti decisivi e con grande voglia la Supernova Fiumicino ha battuto in casa (89-77) un’altra delle big del campionato come il Basket Serapo.

Come nelle precedenti occasioni anche questa volta la squadra di Pasquinelli ha costruito il suo successo sin dai primi minuti: si passa dal 17-12 del 5’ dopo le triple di Parlato al 24-13 dopo i canestri di Galan e Norcino. Serapo, però, è un avversario di valore, specie con il rientrante Porfido che segna praticamente quasi tutti i punti della sua squadra. Tradotto vuol dire 35-32. Ma poi esce fuori Madonna, in grande stile. Prima 4 punti in chiusura di primo tempo, poi una sequenza infinita di triple e piazzati nella ripresa, che abbinate alle giocate di un positivo Alongi, vogliono dire due punti messi in ghiaccio e terza vittoria consecutiva conquistata.

A fine partita coach Roberto Pasquinelli ha dichiarato: “Vittoria pesante, contro un avversario che si merita gli applausi. Alla fine ci portiamo a casa non solo i due punti ma anche varie indicazioni in vista del futuro”.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET SERAPO 89-77 (26-18, 44-37, 70-63)

Supernova: Madonna 19, Norcino 20, Vivero 11, Galan 13, Parroccini 2, Alongi 8, Gil, Rinaldi, Bargiacchi 2, Parlato 12, Colaiori 2. Coach: Pasquinelli