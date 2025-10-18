Supernova, beffa allo scadere: la Libertas Roma Sud la spunta 75-74

La squadra di Pasquinelli rimonta con carattere ma viene punita da una tripla a 20 secondi dalla sirena

Una beffa vera e propria per la Supernova Fiumicino, che vede svanire la vittoria a venti secondi dalla fine sul parquet della Libertas Roma Sud. Finisce 75-74 per i padroni di casa, dopo quaranta minuti combattuti e un finale dal sapore amarissimo per i rossoneri.

Eppure l’inizio lasciava ben sperare. La squadra di Pasquinelli parte con grande intensità e precisione: Parlato infila subito una tripla, Madonna colpisce dalla media e Galan fa la voce grossa con le sue penetrazioni. Il tabellone al 5’ segna 8-17 e la Supernova sembra in pieno controllo.

La Libertas però reagisce, trovando ritmo e fiducia soprattutto dall’arco. Le percentuali da tre punti ancora una volta l’arma in più dei romani in questo avvio di stagione cambiano l’inerzia del match. Il vantaggio dei padroni di casa cresce fino al 68-57 del 33’, massimo scarto della serata.

Quando tutto sembra compromesso, la Supernova tira fuori l’orgoglio. Norcino si accende con un paio di “bombe” pesanti, la panchina risponde presente e gli ospiti ribaltano la situazione, arrivando a un passo dal colpaccio. Ma nel finale arriva la doccia fredda: un’altra tripla della Libertas a 20” dalla sirena ribalta tutto. L’ultimo tiro dei rossoneri non trova il bersaglio, e la vittoria sfuma di un solo punto.

Una sconfitta che brucia, ma che lascia anche segnali positivi: la Supernova c’è, gioca e lotta fino alla fine. La sensazione è che i risultati, quelli pesanti, non tarderanno ad arrivare.

Libertas Roma Sud – Supernova Fiumicino 75-74

(23-25, 36-35, 59-57)

Supernova: Madonna 6, Norcino 12, Vivero 8, Galan 13, Parroccini 4, Bargiacchi, Rinaldi 6, Di Natale 4, Gil 4, Parlato 16, Colaiori 1.

Allenatore: Pasquinelli