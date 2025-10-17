Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 17 Ottobre 2025

Supernova attesa alla prova di fuoco con Libertas Roma Sud

Coach Pasquinelli carica i suoi: “Sfida insidiosa in un campo difficile, serviranno continuità e concentrazione per dare seguito alla vittoria con Anagni”

 

Lo sanno molto bene i rossoneri di coach Roberto Pasquinelli, domani alle 18:00 in casa dell’ostica Libertas Roma Sud, sempre vittoriosa nelle prime due giornate, servirà infatti una prova simile a quella offerta nel weekend scorso contro Anagni.

 

 

“L’inizio di campionato ci sta mettendo di fronte alle migliori squadre del girone, ma questo deve stimolarci a dare il massimo. Domani affronteremo un avversario che nella scorsa stagione di DR2 ha perso solamente in finale playoffs e che si affida a un gruppo che lavora insieme ormai da anni – il pensiero del tecnico della Supernova alla vigilia della palla a due – Scontato quindi dire, tenendo conto anche di quello che hanno fatto nelle prime due partite, che ci attenderà una sfida insidiosa in un campo tra l’altro più piccolo rispetto al nostro, toccherà essere il più costanti possibili nel corso dei 40 minuti per fare bene e iniziare così a dare continuità a prestazioni e risultati”.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Supernova
