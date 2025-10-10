Caricamento...

Supernova, archiviato il ko all’esordio. Pasquinelli: “Ora si fa sul serio”

I rossoneri chiamano a raccolta il Pala Supernova: “Sabato arriva la Fortitudo Anagni, serviranno coraggio e spirito di squadra per il riscatto”

 

 

Rialzarsi, subito. Con voglia, con coraggio, con spirito di squadra. Archiviato lo spiacevole esordio in DR1, ora la Supernova Fiumicino è attesa dal debutto casalingo nel secondo torneo regionale.

 

 

Sabato alle 18:00 la squadra rossonera riceverà al Pala Supernova di Passoscuro l’ostica Fortitudo Anagni impegnata fino alla scorsa stagione nel campionato di C Unica.

 

 

“Siamo consapevoli di non essere partiti nel modo corretto, contro una squadra tuttavia solida e che gioca insieme da più tempo rispetto a noi. La curiosità nelle prossime settimane sarà quella di capire quanti sono stati i loro meriti e quanti i nostri demeriti, ma in attesa di tutto ciò vogliamo solo azzerare l’esordio e dimostrare ora il nostro valore – le parole di coach Roberto Pasquinelli alla vigilia – Abbiamo le potenzialità per diventare compatti e per fare bene nei prossimi mesi, ma intanto abbiamo grande voglia di riscatto e sappiamo bene che sabato ci sarà bisogno di una prestazione differente, specie nelle letture, per vincere contro un avversario non facile come Anagni che nel suo roster ha diversi giocatori che nel 2024-25 erano protagonisti in C”.

 

 

