“RomaOstia Half Marathon” edizione al top: terzo crono al mondo dell’anno per il vincitore Gideon Rop in 58.49

Quasi 13mila partecipanti alla tradizionale marcia che ha compiuto 50 anni

di Dario Nottola

Sono stati quasi 13 mila gli iscritti della Eurospin RomaOstia Half Marathon numero 50, protagonisti di una festa nella festa: da un lato la gioia di prendere parte a una delle corse più amate dai runner italiani e internazionali, dall’altro l’emozione di festeggiare un compleanno davvero importante. Partenza alle ore 9 della prima onda ed arrivo del primo uomo, il keniota Rop Gideon, sotto i 59 minuti con 00.58.49.

Una giornata dal meteo ideale, con il “grecale” (il vento che soffia da nord-est) da sempre favorevole ai runner di questa corsa. Non è mancato l’agonismo tipico di una competizione internazionale, appassionante per tutti. La manifestazione, organizzata da RomaOstia-GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, si è chiusa con il crescente e tradizionale entusiasmo dei partecipanti al traguardo, dopo avere corso i 21,0975 chilometri che separano Roma dal mare.

In campo maschile, dicevamo, grande vittoria del keniota Gideon Rop che ha dominato la competizione con una progressione dirompente a partire dal 13esimo chilometro. Per lui meritato trionfo a braccia alzate in 58.49, suo nuovo record personale, terzo tempo mondiale dell’anno e terzo tempo più veloce di sempre nella storia della Eurospin RomaOstia Half Marathon. Alle sue spalle connazionale Cosmas Boi che ha fermato il cronometro a 59.27, migliorando anche lui il proprio personale di due secondi. Molto bene anche il marocchino Soufiyan Bouqantar che, con una saggia strategia nella prima parte di gara, ha colto una preziosa terza posizione, con il tempo di 1h00.37.

Velocissima la partenza anche per la prova femminile, con le favorite d’obbligo Ludwina Chepnegetich e Monica Chebet subito in volata per poi studiarsi e puntare alla vittoria. Proprio negli ultimi 5 chilometri la Chepngetich ha forzato il ritmo e, consapevole della propria condizione fisica, ha lasciato la compagnia della Chebet e si è presentata al traguardo in 1h08.20. Monica Chebet ha mantenuto la seconda posizione concludendo in 1h09.07. Terza posizione per la piemontese Isabella Caposieno (G.S. Orecchiella Garfagnana) che chiude in 1h16.46.

Gideon Rop (Ken) : “Sono veramente contento della mia prestazione. Ero venuto per correre forte, ma fare 58.49 mi gratifica tantissimo. Oggi il meteo era strepitoso e ci ha aiutato parecchio su questo percorso velocissimo. Quando ho visto la lepre rallentare ho deciso che fosse il momento di spingere e non mi sono più voltato giungendo primo al traguardo”.

(Foto Ufficio Stampa Half Marathon)