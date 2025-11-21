Paralimpica, trionfo azzurro a Nakhon Ratchasima: Giordan oro nella sciabola

L’Italia sale a sei medaglie: Giordan domina la sciabola maschile A, Markowska bronzo nella spada femminile B

di Dario Nottola

Coppa del Mondo Paralimpica – Grande Italia a Nakhon Ratchasima con Edo Giordan Oro nella sciabola — L’Italia della scherma paralimpica continua a brillare nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo in corso a Nakhon Ratchasima. Nel venerdì thailandese sono arrivate altre due medaglie: Oro per Edoardo Giordan, lo schermidore di Torrimpietra, che ha trionfato nella sciabola maschile categoria A, e bronzo di Julia Markowska nella spada femminile B.

Autentica prova di forza quella offerta da Edo Giordan nella competizione degli sciabolatori. Il campione delle Fiamme Oro, testa di serie numero 1 del seeding, ha debuttato nei sedicesimi di finale superando 15-4 il thailandese Songchamrat e si è ripetuto con lo stesso punteggio negli ottavi eliminando il coreano Sim. La certezza della medaglia, per l’azzurro di Fiumicino, è arrivata grazie al successo nei quarti sul polacco Ziomek (15-6). Ma Edo non si è fermato: in semifinale ha dominato contro il tedesco Julius Haupt, vincendo per 15-8, e in finale ha battuto Maurice Schmidt, altro portacolori della Germania, con il risultato di 15-11, facendo risuonare per la quarta volta in due giorni l’Inno di Mameli a Nakhon Ratchasima. È l’ottava meraviglia in Coppa del Mondo per Edoardo Giordan: salgono ad otto, infatti, le sue vittorie in carriera a livello individuale nel circuito iridato.

Sempre nella sciabola maschile A, positiva prestazione anche di Mattia Galvagno, rimasto ai piedi del podio solo per la sconfitta nei quarti contro il “neutrale” Mikhail Karpov che ha sancito il settimo posto finale per il livornese del Pisascherma.

Medaglia di bronzo per l’Italia tra le spadiste categoria B, con la firma di Julia Markowska. L’atleta romana delle Fiamme Oro ha superato con un doppio 15-8 prima la francese Sangani negli ottavi e poi la polacca Strawinska nei quarti, ipotecando così il suo quinto podio in Coppa del Mondo. L’azzurra si è fermata solo in semifinale contro la thailandese Saysunee Jana (15-9), che ha sancito così il suo terzo posto. Ha chiuso invece in 10^ posizione Sofia Garnero nella spada femminile A.

Sale a quota sei medaglie il bottino della spedizione azzurra guidata dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada in questa tappa di Coppa del Mondo Paralimpica, che ieri aveva riservato il tris d’oro griffato da Andreea Mogos nella sciabola B, Michele Massa (B) e Luca Platania Parisi nel fioretto (categoria A, con l’argento di Emanuele Lambertini).

Domani in Thailandia sono in programma le ultime gare individuali, quelle di fioretto femminile e spada maschile. Per l’Italia in pedana tra le fiorettiste Andreea Mogos (categoria B) e Sofia Garnero (A), mentre tra gli spadisti saranno impegnati Luca Platania, Emanuele Lambertini ed Edoardo Giordan nella categoria A, e Michele Massa nella B.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprime le sue congratulazioni ad Edoardo Giordan, nostro concittadino e protagonista di un’impresa straordinaria nella tappa di Nakhon Ratchasima della Coppa del Mondo Paralimpica di scherma, dove ha conquistato la medaglia d’oro nella sciabola maschile categoria A.

“La vittoria di Edoardo – dichiara il Sindaco Baccini – è motivo di grande orgoglio per la nostra Città. L’Atleta delle Fiamme Oro ha portato ancora una volta il nome di Fiumicino sul tetto del mondo. Con questo risultato, si conferma tra i più forti sciabolatori paralimpici al mondo.” “Edoardo è un esempio di eccellenza sportiva e umana – prosegue il Sindaco. – A lui va il nostro plauso più sincero, insieme all’augurio che possa continuare a mietere successi e a rappresentare con orgoglio i colori dell’Italia e della nostra città.”