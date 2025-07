Nuovo successo a Foligno per l’ASD Atletica Villa Guglielmi con Artem Shablii

Al V° Meeting “Giuseppe Tomassoni” l’atleta ha fatto registrare un tempo straordinario di 21.48 nei 200 metri

Un altro grande risultato per Artem Shablii che ieri al V° Meeting “Giuseppe Tomassoni” di Foligno ha fatto registrare un tempo straordinario di 21.48 nei 200 metri, salendo in vetta alla lista nazionale Allievi 2025.

Un risultato che parla da solo e conferma lo stato di forma eccezionale dell’atleta, allenato da Emiliano Nerli, autore di una gara perfetta per gestione, potenza e freddezza. Il vento regolare e una cornice tecnica di livello, hanno fatto il resto, ma la vera differenza, ancora una volta, l’ha fatta lui: Artem.

“Ieri è andata una bomba! ha commentato a caldo lo staff tecnico, visibilmente soddisfatto per l’ennesimo traguardo di una stagione che continua a sorprendere.

“Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo successo che si inserisce in un’annata ricchissima di risultati – ha affermato il presidente dell’Asd Atletica Villa Guglielmi, Ludovico Nerli Ballati – Non è solo merito dei singoli, ma del lavoro di squadra che stiamo portando avanti da mesi, anche in mezzo a difficoltà organizzative ed economiche. Un ringraziamento va a tutte le realtà che ci supportano e ci ospitano nell’attesa del nuovo Cetorelli, dalla Guardia di Finanza, alle Fiamme Oro, all’Esercito, fino al Rugby Fiumicino: senza di loro, portare avanti un’attività di questo livello sarebbe impossibile. I risultati parlano chiaro, e sono il frutto di un gruppo che non ha mai smesso di crederci” ha concluso Ludovico Nerli