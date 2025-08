Maccarese: grande successo per la quarta tappa dell’ICSC Beach Volley Tour Lazio

Il Tour, targato FIPAV Lazio, ha chiamato a raccolta nomi di peso nazionale e internazionale

di Dario Nottola

Gare di grande livello ed entusiasmo alle stelle per la quarta tappa dell’ICSC Beach Volley Tour Lazio che, a Maccarese, ha ritoccato il record di partecipazione stagionale. All’Acqua & Sale, il Tour targato FIPAV Lazio ha chiamato a raccolta nomi di peso nazionale e internazionale, ma solo due coppie si sono aggiudicate i punti e il montepremi in palio.

Le semifinali femminili hanno rispettato le attese della vigilia, a raggiungere un posto tra le prime quattro sono state Luna Cicola e Agnese Angeloni, Cindy Lee Fezzi con Irene Enzo, Giulia Toti insieme ad Eleonora Annibalini e il duo Courtney Schawn-Arianna Barboni. Ad aggiudicarsi il pass per la finalissima, al termine di gare caratterizzate dal forte caldo, sono state: Fezzi-Enzo e Toti-Annibalini.

La gara che ha messo in palio l’oro è iniziata alle ore 16:00 ed è stata una vera e propria maratona. La coppia veneta è partita decisa e ha messo in difficoltà Toti-Annibalini. Nel secondo, la coppia laziale ha alzato il livello di gioco, tenendo alta la concentrazione in un finale concitato, 25-23. Nel tie-break, invece, Enzo e Fezzi hanno ripreso il pallino del gioco in mano e sono state avanti dall’inizio alla fin e.

“Erano quasi tre anni che non giocavo – ha dichiarato Irene Enzo, giocatrice dal passato giovanile di livello nazionale – Ho iniziato ad allenarmi a gennaio e provo una grande soddisfazione. Finalmente ho sentito, di nuovo, di giocare a beach volley”.

“Ci siamo incontrate – ha proseguito la sua compagna – abbiamo iniziato a macinare un bel feeling in campo e fuori. In soli due tornei ne abbiamo passate delle belle. Siamo riuscite a creare la nostra unione, a rimanere unite e questo ci aiuta”.

Davide Borraccino e Daniele Lupo, nel penultimo round di gare, hanno incontrato e superato Matteo Camerani e Matteo Bellucci, guadagnandosi il primo posto in finale. Dall’altra parte del tabellone, invece, Filippo Pizzileo e Andrea Lupo hanno sfidato Matteo Marchesan e Andrea Sanguanini che, in fiducia dopo il bronzo al Campionato Italiano Under 20 svoltosi sempre a Maccarese, si sono presi la finale. L’ultimo atto ha evidenziato la superiorità della coppia romana. Tuttavia, Marchesan e Sanguanini hanno tenuto il ritmo, costringendo Lupo e Borraccino ad alcuni scambi prolungati. Alla fine, il campo ha, comunque, incoronato Lupo e Borraccino passati in due set.

“Ci siamo divertiti – ha detto l’argento olimpico di Rio a fine giornata – Per noi questo era un buon allenamento. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello di giocare bene, lavorare certi aspetti tecnici e quindi siamo contenti”.

“Ora ci aspetta Modica – gli ha fatto eco il suo compagno – la prossima tappa del Campionato Italiano. Abbiamo aggiustato alcune cose. Ora continuiamo ad allenarci e vediamo cosa succede”.

“Avere in campo un olimpionico, giocatori di interesse nazionale e campionesse italiane è un attestato di stima che i beachers di questo calibro ci riconoscono – ha dichiarato soddisfatto il Responsabile Eventi del CR Lazio, Andrea Burlandi – Ci avviciniamo all’epilogo di questo Tour e siamo tutti pronti per il gran finale di Gaeta. Non posso che esprimere grande soddisfazione e ringraziare lo staff del Comitato. Aspetto tutti gli amanti di questa disciplina il prossimo fine settimana”.