L’Ostiamare travolgente come Sinner: battuti gli emiliani con un risultato tennistico

Il pesante 7 a 0 consente ai lidensi di consolidare il primato in seno al girone F della serie D

di Umberto Serenelli

Ostiamare come Sinner. La capolista infatti gioca a tennis contro l’Inter Sammaurese e alla fine prevale 7 a 0. Per effetto di questa roboante vittoria, i gabbiani allungano in vetta al girone F di serie D in quanto hanno approfittato del pareggio interno dell’Ancona, seconda della classe, nel derby con la Vigor Senigallia.

Dopo soli due giri di lancetta dal fischio d’avvio, dell’ottimo direttore di gara, i tirrenici infiammano gli spalti: incursione di Badje che smista dalla parte opposta per l’inserimento del fluidificante Lazzeri a cui si oppone Pollini. Al 4’, rispondono gli avversari con un tiro senza pretese dal limite scagliato da Nisi che sorvola la trasversale. Nuova prodezza, al 7’, dell’estremo difensore emiliano su contropiede di Vianni. Provvidenziale uscita a valanga di Pollini, al 20’, sullo scatenato Badje. Alla mezz’ora, grossa opportunità creata da Greco e bloccata dalla scelta di tempo del numero 1 ospite.

L’arrembaggio della ciurma del mister D’Antoni non si arresta e, al 38’, gli spalti esplodono al vantaggio che porta la firma di Vianni, pescato bene in area da un ghiotto assist del folletto Lazzeri. Le squadre vanno al riposo con l’Ostiamare in vantaggio.

La seconda frazione si apre subito con un nuovo affondo di Lazzeri che pesca in area la testa di Vianni la girata del quale si stampa sull’incrocio dei pali. Preludio al raddoppio confezionato dal veloce Badje che si vede respingere un tiro ravvicinato spedito poi in fondo al sacco da baby Felici. Gli ospiti subiscono il colpo e i locali approfittano di un imperioso stacco aereo del difensore Giardani per mettere a segno la terza marcatura della partita.

La pressione dei gabbiani si trasforma in pressing e, al 12’, Piroli&Co calano il poker con Greco. A questo punto l’allenatore lidense fa esordire con la casacca viola anche il neo-acquisto Tommaso Ceccarelli, con trascorsi nella Lazio, e inserisce l’ariete Gueye che fa centro, al 20’, portando il bottino a cinque. Al 28’, incursione di Gueye che smista per Spinosa murato a pochi passi dalla porta da Dell’Osso. Al 32’, l’esperto Spinosa (nella foto) trappa gli applausi agli accorsi per uno slalom con cui supera tre difensori e mette a sedere l’incolpevole Pollini. C’è ancora tempo per apprezzare un veloce contropiede di Orfano, con il difensore che converge al centro per battere ancora il generoso Pollini.

OSTIAMARE-INTER SAMMAURESE 7-0

OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli (21’ st Pontillo), Giordani, Buono, Vianni (13’ st Gueye), Badje, Lazzeri (21’ st Ceccarelli), Felici (21’ st Tesauro), Greco, Spinosa (33’ pt Rasi). A disp. Midio, Cinque, Marrali, Menichelli. All. D’Antoni.

INTER SAMMAURESE: Pollini, Berto (39’ pt Ventoruzzo), Magnanini, Said, Gaggioli (41’ st Manzi), Dell’Osso, Dimitri, Nisi (33’ st Tombesi), Amadori, Infantino (33’ st Foschi), Conti (21’ st Deshkat). A disp. Pazzini, Moncastelli, Cenci, Guerra. All. Antonioli.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio.

Collaboratori: Napolitano di Caserta e Tallarico di Ercolano.

Reti: 38’ pt Vianni, 3’ st Felici, 7’ Giordani, 12’ Greco, 20’ Gueye, 32’ Spinosa, 40’ Orfano.

Note: spettatori 500 circa. Angoli 9 a 0 per l’Ostiamare.