L’ICSC Beach Volley Tour Lazio riparte alla grande da Maccarese

Oltre 30 coppie si sono sfidate per aggiudicarsi l’appuntamento inaugurale della manifestazione

Si è appena conclusa la prima tappa dell’ICSC Beach Volley Tour Lazio che è ripartito dallo stabilimento Acqua & Sale, dove oltre 30 coppie si sono sfidate sulla sabbia di Maccarese, per aggiudicarsi l’appuntamento inaugurale della manifestazione giunta alla sua ventunesima edizione, l’ottava consecutiva in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Al femminile, erano ben 4, le campionesse regionali iscritte per un livello tecnico alto sin dal sabato. A raggiungere la semifinale sono state: Milena Stacchiotti con Giulia Antonini, Claudia Ferrante insieme a Lodovica Langellotti, Sofia Orciani con la campionessa in carica Alice Pratesi e Alice Ameli in binomio con Francesca Bricca.

A passare il turno Stacchiotti e Antonini al termine di un tie-break ricco di colpi di scena, vinto col punteggio di 19-17 ai danni di Ferrante-Langellotti. Più netta la vittoria di Orciani e Pratesi, passate in 2 su Ameli-Bricca. La finale, iniziata alle ore 16:15, è stata vinta 2 a 0 da Stacchiotti, ancora regina a Maccarese e Antonini al primo alloro personale. Contro Pratesi e Orciani, Stacchiotti e Antonini, sempre avanti, hanno chiuso 21-17 e 21-16.

“È andata molto bene – ha esordito Antonini al termine del match – ringrazio Milena per avermi dato questa possibilità. È stato molto divertente e vorrei ringraziare tutta l’organizzazione, è stato bello. Martedì riprenderemo con gli allenamenti e si pensa già alla tappa successiva”.

Percorso ancor più duro al maschile con giocatori di caratura nazionale, tra gli altri il campione in carica e quarto alla tappa del campionato Italiano di Caorle, Davide Borraccino. A contendersi un posto in finale proprio Borraccino e il giovanissimo Jack Bernardini (classe ’09), usciti sconfitti da una vera battaglia, in semifinale per l’appunto, con Nicholas Buongiorno e Dario Poiese.

L’altra semifinale ha visto scontrarsi il duo Francesco Peri – Kevin Mencaroni e la coppia formata da Alessandro Marta e Francesco Margaritelli. A staccare il pass per la finalissima Peri e Mencaroni, tra i più quotati anche in partenza. L’ultimo atto ha appassionato gli addetti ai lavori e i curiosi che hanno seguito il match. Partiti forte Peri (bronzo italiano U20 nel 2024) e Mencaroni hanno conquistato il primo set con il punteggio di 21-11. Diversa la musica nel secondo quando Buongiorno e Poiese sono stati avanti per larga parte del parziale salvo poi subire il ritorno in volata dei giovani romani, 21-19 e 2 a 0.

Al primo sigillo ICSC, Francesco Peri ha dichiarato: “Il lavoro procede bene. Ringrazio Kevin per il torneo e, adesso, ne vedremo delle belle. La prossima settimana andremo a Taranto per un altro B1 e poi ci aspettiamo una stagione positiva anche all’italiano. Ci siamo trovati veramente bene per essere la prima volta e sono sicuro che ci vedremo ancora in giro”.

A premiare gli atleti e le atlete la direttrice dello stabilimento Acqua e Sale, Alessandra Faccenda e Andrea Burlandi, responsabile settore eventi del CR Lazio e ideatore della manifestazione: “Con grande soddisfazione riparte l’ICSC Beach Volley Tour Lazio. Abbiamo toccato con mano l’entusiasmo con cui i beachers e gli spettatori guardano allo spettacolo della disciplina su sabbia e siamo sicuri che questo possa essere l’inizio di una grande estate con il beach volley sulle coste del Lazio”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il tour, patrocinato da Regione Lazio e CONI Lazio, ripartirà da Terracina il 5 luglio e, come sempre, il torneo si concluderà il giorno successivo quando verranno incoronati i vincitori di tappa. Si viaggerà poi alla volta di Montalto di Castro il 19 e 20 luglio. Il ritorno a Maccarese il 26 e 27 luglio precederà il gran finale di Gaeta del 2 e 3 agosto. Solo a quel punto si scoprirà chi conquisterà il sigillo di campione regionale.

La classifica Femminile

1° posto: Milena Stacchiotti – Giulia Antonini

2° posto: Sofia Orciani – Alice Pratesi

3° posto: Alice Ameli – Francesca Bricca

4° posto: Claudia Ferrante – Lodovica Langellotti

La classifica Maschile

1° posto: Francesco Peri – Kevin Mencaroni

2° posto: Nicholas Buongiorno – Dario Poiese

3° posto: Alessandro Marta – Francesco Margaritelli

4° posto: Jack Bernardini – Davide Borraccino

Foto: Morris Paganotti