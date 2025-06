L’ICSC Beach Volley Tour Lazio debutta a Maccarese nello stabilimento Acqua & Sale

I beachers si ritroveranno, sabato 21 e domenica 22 giugno, per contendersi le 5 tappe del Torneo targato FIPAV Lazio

di Dario Nottola

La grande carovana 2025 dell’ICSC Beach Volley Tour Lazio partirà proprio da Maccarese dove ad ospitare la due giorni di sabato 21 e domenica 22 giugno sarà lo stabilimento Acqua & Sale. I beachers si ritroveranno per contendersi le 5 tappe del Torneo targato FIPAV Lazio.

Dopo un’edizione, quella del 2024, in cui il livello tecnico è cresciuto ulteriormente, il Beach Tour Lazio si è confermato un appuntamento imprescindibile, sia per campioni affermati del panorama nazionale che per astri nascenti della disciplina su sabbia.

Giunto alla sua ventunesima edizione, l’ottava consecutiva in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il Beach Tour coprirà il territorio dell’intero litorale laziale da Montalto di Castro (VT) fino a Gaeta (LT), passando per Maccarese, data inaugurale, e la fedelissima Terracina. Una capillarità e un percorso di valorizzazione del territorio grazie al turismo sportivo che ha trovato il supporto della Regione Lazio, ente che patrocina l’intero tour e delle Istituzioni Locali.

“Finalmente prende il via la ventunesima edizione del Beach Tour Lazio, un evento fortemente richiesto dai beachers della nostra Regione e apprezzato dagli atleti di tutta Italia – ha dichiarato Fabio Camilli, Presidente del Comitato regionale FIPAV Lazio – Nonostante l’accumularsi dei tanti eventi di questo periodo, siamo riusciti a mettere in piedi un’edizione sempre più interessante. Un doveroso ringraziamento va alle istituzioni regionali e locali che ci hanno supportato. Infine, non posso che dire grazie all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale che, per l’ottavo anno consecutivo, ha riconosciuto la bellezza della nostra manifestazione, sostenendoci in maniera sostanziale per la sua realizzazione. Il Comitato ha lavorato intensamente e sono certo che sarà il degno finale di una stagione intensissima“.

“Continua a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati che animano le nostre spiagge, non solo nei weekend di gara – rimarca Alessandro Bolis, Responsabile Servizio Comunicazione, ICSC Beach Volley Tour – Come ICSC siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione perché crediamo che lo sport sia un potente strumento di coesione sociale, promozione del territorio e valorizzazione delle comunità locali. Con il nostro supporto, rafforziamo la collaborazione con Fipav Lazio per promuovere lo sviluppo delle discipline legate al volley su tutto il territorio regionale”.

I campioni in carica sono, al maschile, Luca Colaberardino e Davide Borraccino, quest’ultimo fresco di partecipazione alla prima tappa del Campionato Italiano con Daniele Lupo – argento olimpico a Rio e “stella” di Fregene e del nostro territorio, mentre il titolo femminile è nelle mani di Alice Pratesi e Giulia Toti. Tra le altre cose, la Toti, in coppia con Eleonora Annibali, ha conquistato il bronzo alla prima uscita nell’Assoluto di Caorle.

Dopo il debutto a Maccarese, si viaggerà poi in direzione Terracina con la seconda tappa prevista nel fine settimana del 5 e 6 luglio. Rinnovato l’appuntamento di Montalto di Castro che, dopo il successo dello scorso anno, sarà casa dei beachers nel weekend del 19 e 20 luglio. Si entrerà poi nella fase conclusiva con il ritorno a Maccarese all’Acqua & Sale il 26 e 27 luglio. La chiusura è fissata per il 2 e 3 agosto quando sulle spiagge di Gaeta, città che torna ad ospitare il grande beach volley laziale dopo tanti anni, andrà in scena il gran finale del Tour. Proprio a Gaeta scopriremo chi si aggiudicherà lo scettro regionale.

Visto il livello tecnico, i montepremi e la tradizionalità dell’evento, la Federazione, come da regolamento, ha confermato il bonus di punti del 15%, utili ad accumulare un bel bottino per il ranking nazionale. Non solo, il Comitato FIPAV Lazio ha confermato e ampliato la partnership con Ninesquared, technical partner della competizione.