L’ASD Atletica Villa Guglielmi al Palio dei Comuni – Golden Gala 2025

La storica società sportiva rappresenterà il Comune di Fiumicino al Palio dei Comuni, allo Stadio Olimpico di Roma, venerdì 6 giugno

di Dario Nottola

La Staffetta dell’Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino in lizza al Palio dei Comuni, in occasione del Golden Gala, venerdì 6 giugno, allo Stadio Olimpico. “Siamo emozionati e profondamente orgogliosi di annunciare che l’ASD Atletica Villa Guglielmi rappresenterà il Comune di Fiumicino al Palio dei Comuni, allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito del Golden Gala Pietro Mennea, uno degli appuntamenti più iconici dell’atletica mondiale. Scenderemo in pista con la nostra squadra denominata “Fiumicino – Villa Guglielmi” – nella gara di staffetta 12×200 metri, dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori (anni di nascita 2011, 2012 e 2013).”

“È un evento speciale, non solo per la prestigiosa cornice dell’Olimpico, ma soprattutto per il significato: far vivere ai nostri ragazzi un’esperienza unica, accanto ai grandi nomi dell’atletica, in una serata che celebra lo sport, la passione e il talento giovanile”, annuncia la storica società sportiva.

I 12 staffettisti saranno:

* Alessandro Caloisi (2011)

* Tiziano Consiglio (2011)

* Gabriele Cesarini (2012)

* Artiom Prodius (2013)

* Chiara Marchetti (2011)

* Angelica Gargiulo (2011)

* Arielle Maieli (2012)

* Gaia Cecconi (2012)

* Maila Agresti (2013)

* Giorgia Chierchia (2013)

* Alessio Di Cesare (2013)

* Michele Tall Souleye (2012)

Saranno accompagnati dalla Tecnica Annalisa Pelo.

“Per noi dell’Atletica Villa Guglielmi – commenta il presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi, Ludovico Nerli Ballati – è un grandissimo onore partecipare al Palio dei Comuni, ancora di più rappresentando Fiumicino su un palcoscenico così importante. Vedere i nostri giovani atleti emozionarsi e dare il massimo allo Stadio Olimpico è una soddisfazione che ripaga l’impegno quotidiano. Ringraziamo FIDAL per l’opportunità e il Comune di Fiumicino per il sostegno costante allo sport giovanile. È una giornata che resterà per sempre nei cuori dei nostri ragazzi e di tutto il nostro staff”.