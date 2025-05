La Supernova vola in finale playoffs

Finisce 66-84, contro la Pallacanestro Sora, ed ora testa alla fine contro Frassati

Bella, convincente ed anche divertente. Non è mancato davvero nulla alla Supernova Fiumicino in gara 3 di semifinale playoffs del campionato di C, ma del resto era richiesta una grande prestazione per battere una grande squadra come la Pallacanestro Sora.

Come accaduto però nelle prime due sfide, anche questa volta in diversi momenti della partita non c’è un vero padrone. All’inizio ci prova subito Sora, ma dopo essere andati sotto di sei lunghezze al 15’ la reazione dei rossoneri è veemente. Manzotti, Manzo e infine Lynch-Daniels ribaltano tutto con estrema facilità tanto da portare la Supernova sul 35-44 al 19’. Il +9 prima si dimezza quasi del tutto a inizio terzo periodo, ma poi viene di nuovo costruito grazie anche alle triple di Staffieri che danno l’ulteriore spinta prima del break decisivo.

Quando il padrone c’è e si nota. Nell’ultima frazione, infatti, è un vero e proprio monologo della squadra di coach Sardo, tanto da arrivare anche sul +17 dopo i canestri di Birindelli e Tebaldi. Sora prova a rientrare, ma non basta perché ormai la Supernova è scappata via. Finisce 66-84 ed ora testa alla fine contro Frassati.

PALLACANESTRO SORA-SUPERNOVA FIUMICINO 66-84 (22-20, 36-44, 51-59)

Supernova: Okereke, Zappalà, Tebaldi 19, Manzo 14, Manzotti 9, Staffieri 6, Finamore ne, Sardo ne, Birindelli 15, Lynch-Daniels 18, Marchetti 3. Coach: Sardo