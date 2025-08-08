La Supernova Fiumicino sogna in grande: il venezuelano Galan nuovo rinforzo della DR1

“Sono pronto per una nuova esperienza che mi stimola moltissimo”

La Supernova Fiumicino continua a fare passi importanti nella costruzione del roster della DR1, lo fa tesserando un vero e proprio big per il campionato: è ufficialmente rossonero l’ala forte Angel Galan.

Nato e cresciuto in Venezuela, dove inizialmente fa tutto il percorso da under e poi assapora il gusto della Serie A venendo aggregato al Panteras de Miranda, nella stagione 2022-23 si trasferisce a Cerveteri dove inizia a giocare con la Rim Sport conquistando l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. In tre campionati, infatti, mette in mostra tutte le proprie qualità tecniche e fisiche, toccando quota 17 punti di media nello scorso torneo di C.

“Sono pronto per una nuova esperienza che mi stimola moltissimo, sono curioso di conoscere tutto l’ambiente Supernova – sono le prime parole da rossonero di Angel Galan – Naturalmente arrivo con la voglia di voler fare ottime cose, di dare tutto me stesso per il bene del club e della mia squadra. Che giocatore sono? Cerco di spingere sempre tanto in campo, amo dare anche più del cento per cento per i miei compagni, non mi tiro indietro e posso quindi garantire che la grinta non mancherà mai”.