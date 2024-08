La Supernova Fiumicino pronta a ripartire in grande

C Unica, Minibasket, Giovanili, Amatoriale e tanto altro

#RiparTiAmoInsieme, dai valori, dall’entusiasmo, dalla competenza e dalla passione che dal 2017 a oggi hanno sempre reso speciale la Supernova Fiumicino. Attorno a loro, infatti, il presidente Gianpaolo Porfidia (vedi foto) ha voluto costruire sin dal primo giorno un club che proprio grazie a queste sue caratteristiche è stato poi capace di diventare nel tempo un punto di riferimento per tutto il territorio di Fiumicino. Caratteristiche che saranno costantemente al centro della ripartenza rossonera. Già, perché ora si riparte. Con grande entusiasmo e con un organigramma societario che tornerà alle sue origini.

Tutto ruoterà attorno al territorio, non solo in campo ma anche al suo esterno. Nulla, infatti, è più importante, neppure i risultati sportivi che passano in secondo piano quando alla base ci sono ben altri principi. Essere presenti sul territorio vuol dire prendersi delle responsabilità importanti e quindi lavorare instancabilmente dal punto di vista del sociale. Essere un punto di riferimento per le famiglie è di vitale importanza, così come essere di supporto per i tanti giovani del presente che diventeranno poi gli adulti del futuro. Compiti che non hanno mai spaventato la Supernova Fiumicino, anzi da sempre sono uno stimolo a fare sempre meglio. A dare sempre di più.

Nei prossimi giorni verranno annunciate tutte le iniziative e tutte le novità legate alla stagione 2024-25, ma un piccolo antipasto è doveroso. La Supernova sarà protagonista con la squadra amatoriale reduce da due trofei conquistati nelle ultime due stagioni, con tanti gruppi giovanili e tanti gruppi minibasket. Ma non solo. Il club rossonero si conferma, infatti, il polo di riferimento del territorio abbracciando la squadra del presidente Andrea Laurenza che difenderà i colori rossoneri nel campionato di C Unica (richiesta anche la partecipazione al campionato di Divisione Regionale 2, l’ex Promozione), la squadra di Baskin reduce dalla vittoria della Coppa Lazio Eisi e la squadra di Ginnastica Artistica reduce invece dalla vittoria del campionato nazionale.