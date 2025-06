La Supernova Fiumicino di C va al tappeto contro il Basket Gualdo, domani lo spareggio

Altri quaranta minuti per continuare a sognare, perché nella semifinale della Final Four di Rieti (68-87)

Sono bastati pochissimi colpi, subiti per di più nei primissimi minuti di gara, per capire che l’incontro sarebbe durata poco. Molto poco. Prima 1-8, poi 3-13 e infine 7-21, questi i tre parziali del primo quarto che mandano già al tappeto la squadra di coach Sardo che non riesce in nessun momento ad andare sotto le 8 lunghezze di svantaggio.

In attacco un pò la sfortuna e un pò qualche errore gratuito non permettono mai alla Supernova di trovare ritmo, in difesa invece la fatica è costante o contro i lunghi o contro l’ottima circolazione di palla di Gualdo brava ad arrivare sul 25-42 al 18’ e addirittura al 42-62 al 26’.

Questo è il momento in cui svaniscono in pratica le ultime speranze, ed allora imperativo voltare subito pagina con la giusta lucidità e concentrarsi sullo spareggio di domani per l’ultimo posto disponibile per salire in B Interregionale (ore 17:00 contro la Tiber Roma)

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET GUALDO 68-87 (14-24, 30-45, 50-72)

Supernova: Okereke 13, Zappalà, Tebaldi 19, Manzo 7, Manzotti, Staffieri, Finamore, Birindelli 7, Lynch-Daniels 22, Tripodi. Coach: Sardo