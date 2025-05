La Supernova fa valere il fattore campo contro la Pallacanestro Sora

I rossoneri non lasciano scappare via il successo e conquistano la gara 3

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ma del resto non aveva altre opzioni la Supernova Fiumicino in gara 2 di semifinale playoffs di C Unica contro la Pallacanestro Sora.

Rispetto alla prima sfida della serie coach Sardo si gioca la carta Staffieri nel quintetto iniziale, e la carta è quella giusta. Ma andiamo con ordine. Partiamo dall’inizio quando in scena c’è soprattutto Lynch-Daniels, l’americano è letteralmente devastante e con le sue giocate spinge immediatamente la Supernova sul +13. Un vantaggio corposo, che raramente verrà intaccato nel primo tempo (e non solo). Sora sì ci prova, ma il -6 dura giusto un paio di minuto nel secondo quarto. Perché? Perché ecco che rientra in scena Staffieri con due triple pesantissime in chiusura dei primi venti minuti di gioco. Ma il nuovo +13 si trasformerà in un attimo, l’attimo di inizio ripresa, in un pesante +17.

Un vantaggio frutto della voglia e del bel gioco. Il binomio perfetto che permetterà alla Supernova di gestire senza grossi affanni la gara fino al 35’, quando in un amen gli ospiti mettono addirittura la testa avanti (64-65 con la tripla di Rota) dando un senso differente al finale. Ma nell’unico vero momento complicato i rossoneri, nonostante la pressione ospite, restano lucidi e non lasciano scappare via il successo. Finisce 81-73 e destino rinviato a domenica quando si giocherà a Sora gara 3.

SUPERNOVA FIUMICINO-PALLACANESTRO SORA 81-73 (26-16, 49-36, 63-52)

Supernova: Okereke 8, Zappalà 1, Tebaldi 16, Manzo 5, Manzotti 3, Staffieri 12, Finamore, Birindelli 11, Lynch-Daniels 25, Marchetti ne. Coach: Sardo