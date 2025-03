La Supernova DR2 si ferma dopo undici vittorie consecutive

Lo fa contro la Romana al termine di una rimonta clamorosa quasi completata (54-55)

Dopo undici vittorie consecutive la DR2 della Supernova Fiumicino si ferma, lo fa contro la Romana al termine dell’ultima gara della fase regolare e al termine di una rimonta clamorosa quasi completata (54-55).

Quella del Pala Supernova non è esattamente una partita che fa emozionare, gli errori sono tanti e di conseguenza si fa grossa fatica a segnare. Dall’inizio alla fine. Dopo il sostanziale equilibrio del primo tempo, in avvio di ripresa gli ospiti provano a colpire con un rapido destro e sinistro i rossoneri che dopo essere andati sotto di 7 (20-27 al 22’) riescono comunque a rispondere con la stessa tecnica pochi istanti dopo. Poi, però, l’ingiusta espulsione di Bifulco, qualche fischio non felicissimo e alcuni errori fanno sì che al 27’ la Supernova sprofondi fino al -12 (29-41).

Un passivo che Ukmar e compagni provano in tutti i modi ad azzerare, a novanta secondi dal termine lo ribaltano anche con il canestro di Rinaldi (53-52). Ma sfortunatamente non basta. Una palla persa sanguinosa e soprattutto un paio di fischi inaspettati portano alla sconfitta che non rovina comunque nulla, la Supernova chiude al primo posto e tra due settimane tornerà in campo per gara 1 dei quarti di finale dei playoff.

SUPERNOVA FIUMICINO-ROMANA 54-55 (9-10, 20-23, 38-45)

Supernova: Ukmar 4, Di Natale 18, Profumo, Rinaldi 12, Maduka 10, Colaiori 2, Bifulco 6, Macina ne, Mbainada ne, Di Pietro ne, Bartoccetti ne, Bargiacchi 2. Coach: Cipriani

Romana: Padovani, Cannarile 3, Olivo 2, Marchegiani 14, Pistillo, Poccioni 4, Rosso 2, Lombardi 4, Giovannini 10, Sattolo 11, Stenbock 5, Gallo ne. Coach: Gennaccari