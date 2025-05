La Supernova di scena a Sora per gara 3: in palio la finale

Coach Sardo: “Mente, energia e organizzazione”

Si deciderà tutto domenica pomeriggio al PalaPolsinelli, dopo il grande equilibrio delle prime due sfide ora è il momento per la Supernova Fiumicino e per la Pallacanestro Sora di affrontarsi nell’ultimo atto della serie di semifinale playoffs del campionato di C Unica.

Domani alle 18:00 i rossoneri proveranno a strappare in trasferta il pass per la tanto sognata finale, ma per farlo: “Toccherà giocare una partita attenta, cercando di dare il massimo in ogni istante riconoscendo i momenti difficili che andranno affrontati con lucidità al fine di evitare problemi ancora più seri – ha raccontato alla vigilia un carico e concentrato Andrea Sardo coach dei rossoneri – La serie fino ad oggi è stata decisamente equilibrata ed ha confermato la forza dei nostri avversari, toccherà arrivare concentrati nell’ultimo quarto perché nulla vieta che anche questa volta si possa decidere tutto nella frazione conclusiva. L’aspetto mentale, così come l’energia motivazionale e l’organizzazione saranno tre aspetti fondamentali”.

La gara del PalaPolsinelli verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossonero.