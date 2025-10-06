Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 6 Ottobre 2025

La Supernova brilla ancora di più con SPM al fianco

Energia, comunicazione e passione: la nuova partnership spinge il club verso la stagione 2025-26

 

 

Diventa sempre più corposa la squadra dei partner della Supernova Fiumicino, questa volta il club rossonero annuncia la nascita della partnership con l’azienda SPM servizi pubblicitari e marketing.

 

La collaborazione tra le due realtà laziali è basata su valori come la ricerca costante della migliore performance e sulla voglia di voler valorizzare al massimo il territorio. La stessa visione strategica ha fatto sì che la stretta di mano fosse immediata, siglando così con entusiasmo l’accordo per la stagione sportiva 2025-26.

 

SPM: nel 2011 nasce con la chiara idea di dare voce ai brand in maniera innovativa. Passo dopo passo è diventato una realtà solida e strutturata, capace di contribuire attivamente nello sviluppo delle imprese attraverso la potenza della comunicazione strategica. SPM fornice servizi pubblicitari di alta qualità, anticipando le esigenze dei clienti e adattandosi continuamente alle sfide evolutive del mondo della comunicazione. Tra i vari servizi offerti ci sono: affissioni comunali, trotter vela, pianificazione e consulenza pubblicitaria, affissione bus, maxi affissioni, cinema, tipografia, stampa di piccolo e grande formato.

 

 

