La Città di Fiumicino tra sport e natura con la manifestazione sportiva “10k del Litorale”

Poggio: “Un’occasione unica per valorizzare sia lo sport che il nostro territorio”

Si è svolta, domenica 30 marzo, la “10K DEL LITORALE”, manifestazione sportiva organizzata dall’Associazione sportiva A.S.D. Bravetta Runners, lungo un percorso di km10 tra alcune vie di Passoscuro e Maccarese. Un evento che ha offerto, ai molti partecipanti, l’opportunità di percorrere un tratto di natura incontaminata, dove il “passo lento” della corsa ha dato modo agli atleti di apprezzare ancor di più la bellezza di uno dei tratti più suggestivi della nostra costa.

“La ’10K del Litorale’ è un’occasione unica per valorizzare sia lo sport che il nostro territorio – ha sottolineato l’Assessore allo Sport del Comune di Fiumicino, Federica Poggio, che ha presenziato alla cerimonia di premiazione – Un ringraziamento particolare va all’Associazione A.S.D. Bravetta Runners e al suo fondatore, Marco Marino, per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento che arricchisce il calendario delle manifestazioni sportive della Città di Fiumicino, dimostrando ancora una volta come sport e natura possano convivere armoniosamente, offrendo esperienze uniche a chi sceglie di praticare attività fisica all’aria aperta“.