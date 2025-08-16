Il promettente under Colaiori riconfermato in DR1

Il classe 2006, tra i migliori prospetti del panorama laziale

Un altro pezzo del puzzle messo al proprio posto, la Supernova Fiumicino annuncia la riconferma nel roster della DR1 del promettente under Flavio Colaiori.

Il classe 2006, tra i migliori prospetti del panorama laziale, è un pivot di 2,05 cm arrivato in rossonero all’inizio dell’anno solare. Dopo una parentesi vissuta lontano dal parquet, nei mesi scorsi il lungo a disposizione di coach Cipriani è ritornato a mettersi in mostra in campo, riconfermando immediatamente tutto il proprio valore che, solo con lavoro e abnegazione, potrebbe crescere in modo esponenziale nel corso del prossimo campionato.

“Da parte mia è doveroso un ringraziamento speciale alla società, soprattutto al presidente e al coach, perché anche quest’anno ha creduto in me. Posso garantire che farò di tutto per ripagare la fiducia, quindi prometto impegno e prestazioni sin da ora. Sono davvero entusiasta di poter vivere in rossonero la prossima stagione, ritengo che tutti insieme mostreremo grande voglia nel voler superare i limiti che non ci hanno permesso di arrivare al traguardo finale in DR2. Sono convinto che faremo bene, forza Supernova” ha dichiarato Flavio Colaiori