Half Marathon 2025: oltre mille atleti in gara per la 22ª edizione

Partenza affollata e grande partecipazione per la storica corsa podistica di Fiumicino

È scattata puntualmente alle 8.45 di questa mattina la 22ª edizione della Half Marathon 2025, storica manifestazione podistica patrocinata dal Comune di Fiumicino. Una splendida giornata di sole ha accompagnato oltre 1000 atleti impegnati sulle distanze dei 10 e dei 21 chilometri, rendendo l’evento una vera festa dello sport cittadino.

Lo starter ufficiale della gara è stato l’Assessore allo Sport, Raffaello Biselli, mentre le premiazioni dei podisti sono state affidate al Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

“Ringrazio e mi complimento con tutti gli atleti, gli organizzatori e i volontari che hanno reso possibile questa 22ª edizione. Grazie al loro lavoro e alla loro professionalità, Fiumicino ha potuto vivere un’altra splendida giornata di sport e partecipazione”, ha dichiarato Severini.

“Vedere così tanti atleti partire questa mattina è stata una grande emozione – ha aggiunto l’Assessore Biselli – La Half Marathon si conferma una festa dello sport e una competizione apprezzata, che rende Fiumicino un punto di riferimento per il podismo regionale“.

Per vedere tutte le classifiche ufficiali clicca qui: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20254497