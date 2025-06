Grande successo per l’ottava edizione di “Top Level Fighters”, organizzato dall’ASD Team Rocchi

Nella struttura balneare “Sotto le Stelle” si sono affrontati campioni nazionali ed esteri di Kickboxing e Muay Thai

di Fernanda De Nitto

Un grande evento di sport e aggregazione si è tenuto nella serata di ieri presso la struttura balneare “Sotto le Stelle” di Fiumicino con l’ottava edizione di “Top Level Fighters”, organizzato dall’ASD Team Rocchi.

Davanti a una numerosa platea di appassionati di arti marziali, si sono affrontati alcuni dei campioni del panorama nazionale ed estero di Kickboxing e Muay Thai.





I primi incontri sono stati quelli degli atleti più giovani, della generazione Z, che hanno iniziato da qualche tempo a praticare questa arte marziale. Il futuro di tali discipline sportive è, infatti, nelle mani di questi giovani talenti, già protagonisti di successi importanti tra i vari campionati italiani Federkombact o nella nazionale Youth.

L’inizio del galà è stato un susseguirsi di match emozionanti e di altissimo livello, che hanno incollato gli spettatori alle sedie per la bravura e la professionalità di queste giovani promesse che hanno sorpreso tutti per disciplina e talento.

A scontrarsi gli atleti: Niccolò Scurtarelli e Matteo Scaperotta, Sofia Territo e Giada Vinci, Brando Vari e Vincenzo Esposito, Gabriel Santini e Giordano Bardoscia, Valentina Fazi e Giada Toro.

Particolarmente spettacolare anche l’incontro di Nicole Ragusa, giovane campionessa di Fiumicino che ha recentemente conquistato il titolo nazionale juniores Federkombact, che si è scontrata con Camilla Visconti. Tra le altre precard spiccano i match tra Lorenzo Bucciarelli e Alessandro Cardamuro e quello di Gianmarco Battisti e Giovanni Santosuosso.

Nelle maincard si sono sfidati, tra le sedici corde, alcuni dei massimi campioni europei e giovani professionisti del territorio sapientemente e professionalmente allenati dal maestro Enrico Rocchi.

Tre gli incontri femminili di alto spessore: quello di Costanza Colla che ha sfidato Ester Viola, il match tra Barbara Agneta e la spagnola Isabel Ruz Pulido e il road to fight clubbing tra Camilla Borghi e Luna Ferri.

Nei match maschili il numeroso pubblico, presente a bordo ring, si è divertito nell’assistere agli scontri diretti tra Tommaso Bruno e Matteo Ferrazza, Darius Grad e Giulio Cataldi, Alein Iannone e Pasquale Guerra, Daniele Zangrilli e Salvatore Vitale, Andrea Ena e Marco Colapinto, Daniele Saiu e Filippo Apostolico.

“Ogni anno l’A.S.D. Team Rocchi con la Top Level Fighters organizza uno degli eventi internazionali di maggior rilievo nel mondo delle arti marziali. I vari incontri sono testimonianza di un perseverante impegno nella promozione e valorizzazione dello sport quale elemento essenziale per la crescita e la formazione dei giovani – dichiara il consigliere comunale Paolo Calicchio, presente all’evento di Fiumicino – Ringrazio Enrico Rocchi e tutto il suo staff per aver permesso in questi anni a tanti ragazzi del territorio di avvicinarsi al mondo delle arti marziali con il giusto rispetto e professionalità che contraddistinguono lo sport, lanciando nel panorama internazionale della Muay Thai e Kickboxing molti giovani atleti locali“.