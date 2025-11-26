Gotha Beach di Ladispoli si conferma partner della Supernova

Un legame che si rafforza per valorizzare sempre di più lo sport
Dopo aver gettato delle basi solide nella scorsa stagione, la Supernova Fiumicino e il Gotha Beach continueranno a costruire insieme anche nel corso della stagione 2025-26.
Un legame che si rafforza per valorizzare sempre di più lo sport, la convivialità e la capacità di innovare e trasformare ogni giornata un’esperienza indimenticabile. L’accordo rappresenta, quindi, un incontro tra brand che promuovono con impegno e passione momenti di aggregazione.
Presentazione Gotha Beach: nel 2023 nasce un brand affascinante, intrigante, che con la sua classe ha conquistato tutti diventando in un colpo solo la nuova oasi del relax e del comfort non solo per Ladispoli ma anche per i comuni limitrofi. Il Gotha offre un ventaglio di servizi ampio e all’avanguardia, dal ristorante (disponibile anche per eventi) allo stabilimento marittimo, dal camping al baby park, fino ad arrivare alla pizzeria aperta tutto l’anno.