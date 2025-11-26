Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 26 Novembre 2025

Gotha Beach di Ladispoli si conferma partner della Supernova

Un legame che si rafforza per valorizzare sempre di più lo sport

 

Dopo aver gettato delle basi solide nella scorsa stagione, la Supernova Fiumicino e il Gotha Beach continueranno a costruire insieme anche nel corso della stagione 2025-26.

 

 

Un legame che si rafforza per valorizzare sempre di più lo sport, la convivialità e la capacità di innovare e trasformare ogni giornata un’esperienza indimenticabile. L’accordo rappresenta, quindi, un incontro tra brand che promuovono con impegno e passione momenti di aggregazione.

 

 

Presentazione Gotha Beach: nel 2023 nasce un brand affascinante, intrigante, che con la sua classe ha conquistato tutti diventando in un colpo solo la nuova oasi del relax e del comfort non solo per Ladispoli ma anche per i comuni limitrofi. Il Gotha offre un ventaglio di servizi ampio e all’avanguardia, dal ristorante (disponibile anche per eventi) allo stabilimento marittimo, dal camping al baby park, fino ad arrivare alla pizzeria aperta tutto l’anno.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Supernova
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, trasporto scolastico ancora in stallo

mercoledì, 26 Novembre 2025
Sport

Gotha Beach di Ladispoli si conferma partner della Supernova

mercoledì, 26 Novembre 2025
Sport

Conto alla rovescia per la 22ª edizione della “Fiumicino Half Marathon”

mercoledì, 26 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino, due appartamenti trasformati in centrali della droga: arrestati un 49enne e un 19enne

mercoledì, 26 Novembre 2025
Politica

Fiumicino, l'Assessore D’Intino inaugura la stagione degli incontri formativi: focus su etica e politica

mercoledì, 26 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci