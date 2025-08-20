Gli azzurri del nuoto paralimpico volano in Thailandia per i Mondiali Virtus

Tredici azzurri in gara dal 24 al 29 agosto contro 400 atleti di 40 Paesi

È partita ieri, 19 agosto 2025, dall’aeroporto di Fiumicino la nazionale italiana di nuoto che prenderà parte ai Virtus Swimming World Championships, la rassegna internazionale riservata ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali, in programma a Bangkok (Thailandia) dal 24 al 29 agosto.

Saranno tredici gli azzurri convocati, pronti a confrontarsi con circa 400 nuotatori provenienti da 40 nazioni. La delegazione della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR), accolta dal personale di Aeroporti di Roma e di Adr Assistance, è guidata dal consigliere federale Nicoletta Carnevale e accompagnata dallo staff tecnico e medico composto da Marco Peciarolo, Roberto Cavana, Corrado Rametta, Francesco Saponaro e Vincenzo Desiderio.

L’arrivo in Thailandia è previsto per oggi, con un primo programma di allenamenti fissato già da giovedì. Domenica 24 agosto si alzerà ufficialmente il sipario sull’evento, con la cerimonia di apertura e le prime gare in programma: i 400 m stile libero, i 100 m dorso, i 50 m rana e la staffetta 4×100 m stile libero mista.

“Affrontiamo questo appuntamento con serenità e con una gran voglia di partecipare – ha dichiarato il referente tecnico nazionale Marco Perciarolo – Il livello tecnico internazionale è cresciuto in maniera esponenziale e sarà necessario lottare per restare davanti. Ma tutto il lavoro svolto in questa stagione ci dà fiducia: andiamo a Bangkok con consapevolezza, determinazione e grande ottimismo. Dopo i Global Games di Vichy, questo è l’appuntamento più importante del quadriennio. Ce la metteremo tutta per tornare con risultati significativi”.