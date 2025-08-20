Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 20 Agosto 2025

Gli azzurri del nuoto paralimpico volano in Thailandia per i Mondiali Virtus

Tredici azzurri in gara dal 24 al 29 agosto contro 400 atleti di 40 Paesi

 

 

È partita ieri, 19 agosto 2025, dall’aeroporto di Fiumicino la nazionale italiana di nuoto che prenderà parte ai Virtus Swimming World Championships, la rassegna internazionale riservata ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali, in programma a Bangkok (Thailandia) dal 24 al 29 agosto.

 

 

 

Saranno tredici gli azzurri convocati, pronti a confrontarsi con circa 400 nuotatori provenienti da 40 nazioni. La delegazione della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR), accolta dal personale di Aeroporti di Roma e di Adr Assistance, è guidata dal consigliere federale Nicoletta Carnevale e accompagnata dallo staff tecnico e medico composto da Marco Peciarolo, Roberto Cavana, Corrado Rametta, Francesco Saponaro e Vincenzo Desiderio.

 

 

 

L’arrivo in Thailandia è previsto per oggi, con un primo programma di allenamenti fissato già da giovedì. Domenica 24 agosto si alzerà ufficialmente il sipario sull’evento, con la cerimonia di apertura e le prime gare in programma: i 400 m stile libero, i 100 m dorso, i 50 m rana e la staffetta 4×100 m stile libero mista.

 

“Affrontiamo questo appuntamento con serenità e con una gran voglia di partecipare – ha dichiarato il referente tecnico nazionale Marco Perciarolo – Il livello tecnico internazionale è cresciuto in maniera esponenziale e sarà necessario lottare per restare davanti. Ma tutto il lavoro svolto in questa stagione ci dà fiducia: andiamo a Bangkok con consapevolezza, determinazione e grande ottimismo. Dopo i Global Games di Vichy, questo è l’appuntamento più importante del quadriennio. Ce la metteremo tutta per tornare con risultati significativi”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
adr aeroporti di roma Azzurri del nuoto Mondiali Virtus nuoto
Articoli correlati
Cronaca

Passoscuro: intervento urgente alla palestra di Via Florinas, struttura temporaneamente chiusa

mercoledì, 20 Agosto 2025
Cronaca

Discarica abusiva in via Passo della Sentinella: scoperti i colpevoli

mercoledì, 20 Agosto 2025
Sport

Gli azzurri del nuoto paralimpico volano in Thailandia per i Mondiali Virtus

mercoledì, 20 Agosto 2025
Sport

La Supernova completa il roster con il play Justin Vivero

mercoledì, 20 Agosto 2025
Cronaca

Furti nell'aeroporto di Fiumicino, la Polizia di Frontiera incastra quattro ladri

mercoledì, 20 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz