Fregene, concluso il progetto “Surf & Sup Inclusivo”

Oltre cento partecipanti con disabilità coinvolti nelle attività promosse dalla FISSW con il supporto di Aeroporti di Roma in accordo con ENAC

La giornata conclusiva del progetto “Surf & Sup Inclusivo – Un mare di sport e inclusione” si è svolta sabato 22 novembre a Fregene, iniziativa ideata dalla Federazione Surfing, Sci Nautico e Wakeboard grazie al supporto di Aeroporti di Roma in accordo con ENAC.

Alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, e dei rappresentanti di Aeroporti di Roma e della FISSW, le tre associazioni sportive aderenti del Comune di Fiumicino – Point break Fregene, Sogno del surf e Sogno del mare surf school – hanno accompagnato un folto gruppo di persone con disabilità motorie e cognitive alla scoperta del Surf e del Sup, offrendo un ambiente sereno, protetto e aperto alla partecipazione delle famiglie.

La giornata ha rappresentato il momento finale di un percorso che, durante i mesi di ottobre e novembre, ha coinvolto un centinaio di partecipanti, confermando la forza inclusiva dello sport e il valore delle collaborazioni attive sul territorio. Tra sorrisi, nuove esperienze e il sostegno degli istruttori federali, i partecipanti hanno potuto vivere il mare come spazio di libertà, relazione e scoperta.

“Abbiamo celebrato l’entusiasmo e la grinta che caratterizza il movimento sportivo del Surf e del Sup: passo dopo passo verso un mare sempre più inclusivo, accessibile e aperto a tutti!”, sottolineano gli organizzatori in un comunicato stampa.