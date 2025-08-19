Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 19 Agosto 2025

Fregene 1948: un nuovo inizio nel segno della tradizione

Nome storico, nuovo logo e campagna abbonamenti per la stagione 2025/26

 

La società Fregene 1948 è lieta di annunciare a tifosi e atleti alcune importanti novità in vista della stagione sportiva 2025/2026.

 

UN RITORNO ALLE ORIGINI Da quest’anno torneranno a chiamarsi ufficialmente Fregene 1948, riprendendo la storica denominazione che rafforza il legame con la comunità e con oltre settant’anni di storia calcistica. Una scelta che rende omaggio a dirigenti, atleti e appassionati che hanno fatto parte di questo percorso, unendo passato e presente. La decisione, già ratificata dalla Federazione, li accompagnerà in tutte le competizioni ufficiali.

 

 

NUOVO LOGO, STESSA IDENTITA’ Il ritorno al nome storico è accompagnato da un percorso di rebranding. Da oggi, il nuovo logo ufficiale rappresenterà i loro colori: uno scudo tradizionale, simbolo di protezione e appartenenza, che racchiude una “F” stilizzata dal tratto moderno e dinamico.
In evidenza, il nome Fregene e l’anno di fondazione 1948, a testimonianza delle radici e della lunga storia che li contraddistingue.

 

 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2025/26 Dal 1° settembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento valido per tutte le gare di campionato della prossima stagione.
La Coppa Italia resterà invece ad ingresso gratuito.

 

 

