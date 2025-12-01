Fregene 1948 travolgente: cinque gol nel big match

La capolista domina la Lupa Frascati 5-1 e allunga a +8 in classifica: decisive le reti di Davì, Sardone, Cardiero, Zambrini e Scifoni

Grande prestazione della capolista Fregene 1948 che mette a segno cinque gol nel big match del Girone C contro la seconda in classifica, la Lupa Frascati. Con questa vittoria il Fregene 1948 si porta a ventinove punti in classifica, a più otto punti dalla seconda, ora la Pro Calcio Cecchina.

Bella gara da entrambe le parti, con il Fregene che si rende pericoloso al 19′ con una collaborazione tra Dipilato e Davì. Dopo dieci minuti è di nuovo il Fregene a creare problemi alla Lupa Frascati con una azione in contropiede, la sfera arriva a Sardone che in velocità prova la conclusione, ma c’è Siccardi a mandare il pallone in angolo. Al 34′ la Lupa Frascati trova il gol del vantaggio con Cinaglia: al giocatore ospite viene lasciato lo spazio per concludere a rete in rovesciata e mettere a segno lo 0-1. I biancorossi ripartono subito e recuperano il risultato al 44′ con la rete di Davì, andando in vantaggio un minuto più tardi con Sardone.

Nella seconda frazione di gioco il Fregene dilaga. Al 9’st realizza il tre a uno con il numero sette Cardiero, bravo a coronare una bella azione dei suoi e lo stesso fa Zambrini alla mezz’ora siglando il 4 a 1.

Al 44’st arriva anche la firma di Mattia Scifoni, che insacca a rete senza problemi un calcio di punizione mettendo il quinto sigillo su una fantastica vittoria. Domenica prossima il Fregene 1948 affronterà la trasferta sul campo del Palocco.

FREGENE 1948 – LUPA FRASCATI 5-1

FREGENE 1948: Pacelli, Guagliano, Sardone (35’st Vissani), Bloise, Attardo, Stendardo, Cardiero, Zambrini (44’st Gonnelli), Dipilato (45’st Gallinari), Scifoni, Davì A. (22’st Di Vilio). A disp.: Cilli, GIontella, Poliziani, Greco, Di Florio. All.: Natalini.



LUPA FRASCATI: Siccardi, Potenziani, Capolei, D’Andrea (18’st Marianelli), Giannelli, Falcioni, Dianetti, Proietti, Cinaglia, Falanga, Muzzi (18’st Cioffi). A disp:. Lindquist, Consoli, Dianetti, Gioacchini, Pagliarini, Della Volpe, Spoletini. All.: Gioacchini.

ARBITRO: Folcarelli di Frosinone. Assistenti: Palmigiano di Ostia Lido, Pancani di Roma 1.

MARCATORI: 34’pt Cinaglia (L), 44’pt Davì, 45’pt Sardone, 9’st Cardiero, 30’st Zambrini, 44’st Scifoni (F).