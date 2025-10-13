Fregene 1948 inarrestabile: quarta vittoria di fila

Dopo lo svantaggio iniziale contro la Longarina TSS, i biancorossi ribaltano la gara nella ripresa con Vissani, Di Florio e Dipilato

Prosegue il cammino a punteggio pieno del Fregene 1948, che dopo quattro giornate di campionato consegue la quarta vittoria consecutiva. Questa volta a farne le spese è la Longarina TSS che, dopo il vantaggio iniziale siglato da Patalano al 5′ di gioco, si arrende nella ripresa alla formazione biancorossa.

Dopo la rete del vantaggio ospite, il Fregene 1948 cerca di reagire al colpo iniziale ma è impreciso e non troppo brillante sotto porta e in questa parte di gara la Longarina prende campo e coraggio nel gestire il vantaggio. Il pareggio però arriva, ed è grazie al fantastico gol del numero due Vissani che avanza con il pallone e prova un tiro da fuori area, un tiro che per Bolletta è imprendibile.

Nella seconda frazione di gioco il Fregene rientra in campo determinato con l’obiettivo di vincere la gara e sono svariate le occasioni non finalizzate dall’undici di Mister Natalini. Il gol del vantaggio arriva allo scadere dei 90′ con il neo entrato Di Florio. Nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara il Fregene mette a segno anche il terzo gol con Micheal Dipilato.

Domenica prossima i biancorossi affronteranno la trasferta in casa dell’Atletico Latina, valida per la quinta giornata di campionato.

IL TABELLINO

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani, Rizzitelli (10’st Di Vilio), Davì S., Guagliano (38’st Bloise), Stendardo, Cardiero, Zambrini (38’st Greco), Dipilato (49’st Balleello), Scifoni, Davì A. (28’st Di Florio). A disp.: Cilli, Gonnelli, Gallinari, Sardone. All.: Natalini.

LONGARINA TSS: Bolletta, Crivellini (41’st Pietropaoli), Marziali, Anselmi, Patalano, Mantini, Borghetti, Cesarini, Ferrandu (31’st Gregorio), Grappasonni (16’st Festuccia), Vattone (22’st Ndyaie). A disp.: Di Veronica, Cabriolu, Carnevale, Mattioni, Soria. All.: Teofani.

ARBITRO: Davide Incoronato di Aprilia. Assistenti: Edoardo Salvatori di Tivoli, Diego Laezza di Roma 1.

MARCATORI: 5’pt Patalano (L), 38’pt Vissani, 45’st Di Florio, 48’st Dipilato (F).