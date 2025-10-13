Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 13 Ottobre 2025

Fregene 1948 inarrestabile: quarta vittoria di fila

Dopo lo svantaggio iniziale contro la Longarina TSS, i biancorossi ribaltano la gara nella ripresa con Vissani, Di Florio e Dipilato

 

 

Prosegue il cammino a punteggio pieno del Fregene 1948, che dopo quattro giornate di campionato consegue la quarta vittoria consecutiva. Questa volta a farne le spese è la Longarina TSS che, dopo il vantaggio iniziale siglato da Patalano al 5′ di gioco, si arrende nella ripresa alla formazione biancorossa.

 

Dopo la rete del vantaggio ospite, il Fregene 1948 cerca di reagire al colpo iniziale ma è impreciso e non troppo brillante sotto porta e in questa parte di gara la Longarina prende campo e coraggio nel gestire il vantaggio. Il pareggio però arriva, ed è grazie al fantastico gol del numero due Vissani che avanza con il pallone e prova un tiro da fuori area, un tiro che per Bolletta è imprendibile.

 

Nella seconda frazione di gioco il Fregene rientra in campo determinato con l’obiettivo di vincere la gara e sono svariate le occasioni non finalizzate dall’undici di Mister Natalini. Il gol del vantaggio arriva allo scadere dei 90′ con il neo entrato Di Florio. Nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara il Fregene mette a segno anche il terzo gol con Micheal Dipilato.

 

Domenica prossima i biancorossi affronteranno la trasferta in casa dell’Atletico Latina, valida per la quinta giornata di campionato.

 

IL TABELLINO

 

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani, Rizzitelli (10’st Di Vilio), Davì S., Guagliano (38’st Bloise), Stendardo, Cardiero, Zambrini (38’st Greco), Dipilato (49’st Balleello), Scifoni, Davì A. (28’st Di Florio). A disp.: Cilli, Gonnelli, Gallinari, Sardone. All.: Natalini.

 

LONGARINA TSS: Bolletta, Crivellini (41’st Pietropaoli), Marziali, Anselmi, Patalano, Mantini, Borghetti, Cesarini, Ferrandu (31’st Gregorio), Grappasonni (16’st Festuccia), Vattone (22’st Ndyaie). A disp.: Di Veronica, Cabriolu, Carnevale, Mattioni, Soria. All.: Teofani.

 

ARBITRO: Davide Incoronato di Aprilia. Assistenti: Edoardo Salvatori di Tivoli, Diego Laezza di Roma 1.

MARCATORI: 5’pt Patalano (L), 38’pt Vissani, 45’st Di Florio, 48’st Dipilato (F).

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
calcio Fregene Fregene 1948
Articoli correlati
Politica

Nuovo atto vandalico contro Emanuela Isopo, la solidarietà del Consiglio comunale

lunedì, 13 Ottobre 2025
Politica

Califano: “Fiumicino avvolta da zone d’ombra, solidarietà a Isopo dopo la nuova intimidazione”

lunedì, 13 Ottobre 2025
Cronaca

Marciapiedi e strade, maxi piano da 1,4 milioni per una Città più sicura

lunedì, 13 Ottobre 2025
Politica

Ennesimo atto intimidatorio ai danni di Emanuela Isopo

lunedì, 13 Ottobre 2025
Attualità

Fiumicino, concluso l'ultimo appuntamento di “Scrittori da Bere e Musica da Saggiare”

lunedì, 13 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz