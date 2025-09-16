Caricamento...

Domenica 21 settembre “Da Vinci Run” una giornata all’insegna dello sport e della condivisione

Presso il Centro Commerciale Da Vinci la manifestazione podistica patrocinata dal Comune di Fiumicino, organizzata in collaborazione con Isola Sacra ASD

 

Domenica 21 settembre una giornata all’insegna dello sport e della condivisione con la manifestazione podistico “Da Vinci Run”, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata in collaborazione con Isola Sacra ASD.

 

Il via è previsto alle ore 8.45 dal piazzale antistante Decathlon Fiumicino, presso il Centro Commerciale Da Vinci. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle 7.15.

 

Saranno 2 i percorsi per coinvolgere ogni tipo di partecipante:

 

– Gara competitiva e non competitiva di 9,980 km

– Dog & Family Run di 4 km, aperta a tutti a partire dai 14 anni.

 

Oltre alla corsa, ci sarà spazio anche per provare nuove esperienze con il Villaggio Sportivo, dove sarà possibile sperimentare gratuitamente varie discipline.

 

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 8.30 del 21 settembre

 

– Competitiva e non competitiva: su www.icron.it

– Dog & Family Run: in Decathlon Fiumicino o via mail a infodavincirun@gmail.com

Per informazioni: cell. 393 9790133

 

 

 

