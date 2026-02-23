Di Natale allo scadere, Supernova corsara a Gaeta

Finale incredibile contro il Serapo: successo pesantissimo e vetta agganciata

Una vittoria pesantissima, carica di significati e impreziosita da emozioni indimenticabili. Serata clamorosa a Gaeta per la Supernova Fiumicino, che supera il Basket Serapo 95-93 al termine di una gara spettacolare, disputata in un palazzetto gremito e trascinante, autentico valore aggiunto dello show in campo.

Il successo arriva allo scadere grazie al canestro di Matteo Di Natale: un’attesa infinita, non solo perché maturata all’ultimo istante, ma anche per il pallone che danza sul ferro facendo trattenere il respiro a tutti prima di infilarsi nella retina e consegnare ai rossoneri due punti d’oro. Una giocata da applausi, firmata da uno dei prodotti del vivaio Supernova, capace di percorrere il campo in coast to coast in appena quattro secondi. Prima di quell’epilogo, però, sul parquet succede davvero di tutto.

L’avvio è tutto di marca Supernova: in pochi minuti arriva lo 0-10 e al 9’ il vantaggio tocca addirittura il +18. Un margine che si assottiglia fino al +4 all’inizio del secondo quarto, complice un passaggio a vuoto offensivo di tre minuti e mezzo. La gara cambia volto al 27’, quando il Serapo mette per la prima volta la testa avanti (65-64), senza però riuscire mai a spingersi oltre le cinque lunghezze di vantaggio.

La Supernova dimostra carattere e lucidità, restando sempre agganciata alla partita: prima Vivero, poi Parroccini e infine Madonna — con un prezioso palleggio, arresto e tiro — firmano il 91 pari a 50” dalla sirena, in una fase resa ancora più intensa dall’uscita per falli di diversi protagonisti su entrambi i fronti. Nel finale sale in cattedra Di Natale: glaciale dalla lunetta con il 2/2 che vale il momentaneo +2 a 16” dalla fine e, subito dopo, protagonista assoluto con il canestro allo scadere che fa esplodere la panchina rossonera.

Grazie a questo successo la Supernova aggancia Veroli in vetta alla classifica (con una gara in più e differenza canestri sfavorevole), mantiene quattro punti di vantaggio su Pontinia, terza e prossima avversaria nello scontro diretto in trasferta, e allunga a +6 su Libertas e Serapo.

BASKET SERAPO 85-SUPERNOVA FIUMICINO 93-95 (18-34, 47-54, 73-71)

Supernova: Madonna 4, Norcino 16, Vivero 20, Galan 14, Parroccini 3, Alongi, Rinaldi, Gil, Di Natale 17, Parlato 22. Coach: Pasquinelli