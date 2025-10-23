“Corsa verso il Ventennale”: una giornata di sport e comunità lungo la ciclabile Roma–Fiumicino

A dare ufficialmente il via il Comandante Massimo Cionfrini e il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini

Si è corsa questa mattina, lungo la pista ciclabile Roma–Fiumicino, la “Corsa verso il Ventennale”, una gara podistica non competitiva organizzata lungo la pista ciclabile Roma–Fiumicino, nel tratto Portuense–Parco dei Ravennati, di fronte alla caserma dell’Aeronautica Militare sede del Centro Tecnico Rifornimenti (CTR) di Fiumicino.

A dare ufficialmente il via ai partecipanti sono stati il Comandante Massimo Cionfrini e il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini.

“Oggi abbiamo celebrato una giornata all’insegna dello sport e del benessere, organizzata dal Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare di Fiumicino, una realtà che rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro territorio e per l’intera Nazione – ha dichiarato Roberto Severini – Come Amministrazione comunale siamo grati al personale militare e civile che, contribuisce ogni giorno alla crescita della nostra comunità. Con questa iniziativa ci avviciniamo al traguardo dei vent’anni di attività del CTR, che saranno ufficialmente celebrati nel marzo del prossimo anno.”

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Fiumicino.