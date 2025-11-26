Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 26 Novembre 2025

Conto alla rovescia per la 22ª edizione della “Fiumicino Half Marathon”

Oltre 1.600 atleti sono attesi domenica 30 novembre per la gara podistica competitiva

 

di Dario Nottola

 

 

Conto alla rovescia per una delle gare podistiche più tradizionali del panorama del litorale romano e non solo: sono previsti circa 1600 atleti al via, domenica 30 novembre, della ventiduesima edizione della “Fiumicino Half Marathon“, la gara podistica competitiva sulle distanze di 21,097 e 9,980 chilometri.

Il ritrovo per la gara, organizzata dalla “Isola Sacra ASCD” e patrocinata dal Comune di Fiumicino, è fissato alle 7 dinanzi alla Parrocchia Santa Paola Frassinetti ed al PalaFersini, in viale Danubio. La manifestazione sportiva avrà un’unica partenza alle 8.45, da viale Danubio, sia per le gare competitive che per le non competitive; ed ancora un unico tracciato, pianeggiante.

Le non agonistiche si correranno sulle distanze di 9,980 km e di 3 km. Tra gli iscritti, runners provenienti da varie regioni italiane oltre che podisti stranieri. Ci saranno tre postazioni di ristoro durante il percorso, al sesto, dodicesimo e diciottesimo chilometro, più il ristoro finale al traguardo per tutti i partecipanti.

“Quest’anno il percorso della mezza maratona, sempre omologato FIDAL, ha subito una parziale variazione dal solito tracciato compresa tra il 12° ed il 16° km, il resto rimane pressoché immutato. Percorreremo un nuovo tratto di strada compreso tra via Guerriera Enrico e via Doberdò, escludendo via Monte Cadria, chiusa per lavori”, evidenziano gli organizzatori.

