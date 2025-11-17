Campionato Promozione girone C: per il Fregene 1948, vittoria da capolista, Pescatori Ostia battuta 3-1

Biancorossi rimontano dopo lo svantaggio iniziale: decide una doppietta di Zambrini nella ripresa. Domenica trasferta a Lanuvio

Dopo il pareggio di domenica scorsa sul campo dell’Ariccia, la capolista Fregene 1948 torna a vincere nel difficile scontro con la Pescatori Ostia. La gara, disputata sul terreno dell'”Aristide Paglialunga”, termina 3-1 per i padroni di casa che si portano a venticinque punti in classifica.

La Pescatori Ostia inizia bene e fa suo il campo, contro un Fregene che parte sottotono. All’8′ gli ospiti approfittano di un errore in difesa per andare in gol con Gigliotti. Realizzato in vantaggio, la Pescatori non molla di un centimetro contro un Fregene che tenta di recuperare lo svantaggio iniziale. Il pareggio dei biancorossi arriva al 38’pt grazie alla rete del bomber Dipilato, il quale, servito dai suoi, conclude a rete con un destro rasoterra.

Nella seconda frazione di gioco Mister Di Giulio attua subito tre cambi facendo entrate Cotani per Pizaro, Cesi per Gigliotti e Selvadagi per Saba. La gara diventa a tratti molto fallosa e al 20′ la Pescatori Ostia resta in dieci per l’espulsione di Castelluccio a causa di un violento fallo ai danni del neo entrato Alessio Davì. Passano circa dieci minuti e il Fregene 1948 trova il gol del vantaggio con Zambrini servito da Di Vilio. Grande azione dell’undici di Natalini che non lascia scampo all’avversario. Il Fregene gioca come sa fare e mette in serie difficoltà i gialloverdi, ed al 31’st, dopo circa due minuti, i biancorossi siglano il tre a uno finale ed è sempre Zambrini ad andare a rete, chiudendo la gara. Da parte sua la Pescatori Ostia non molla, cercando sempre di creare difficoltà ai padroni di casa, ma questo non basta per recuperare il risultato.

Domenica prossima il Fregene 1948 affronterà la trasferta sul campo del Lanuvio Campoleone.

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani, Di Vilio, Bloise (18’st Sardone), Guagliano, Stendardo (18’st Attardo), Cardiero, Zambrini (42’st Greco), Dipilato (45’st Di Florio), Scifoni, Gallinari (15’st Davì A.). A disp.: Cilli, Giontella, Poliziani, Gonnelli, Di Martino, Lombardi. All.: Natalini.

PESCATORI OSTIA: Pelli, Castelluccio, Caruana (34’st Di Giamberardino), Pizaro (1’st Cotani),Fabi, Santovito, Rei, Brugi (6’st Adriani), Gigliotti (1’st Cesi), Villanueva, Saba (1’st Selvadagi). A disp.: Salerno, Mignacca, Franci, Bevilacqua. All.: Di Giulio.



ARBITRO: Bira Sissoko di Roma 1. Assistenti: Floriano Bracci di Viterbo e Costantin Vlad Spiriton di Civitavecchia.

MARCATORI: 8’pt Gigliotti (P), 38’pt Dipilato, 29’st, 31′ st Zambrini (F).

NOTE: recupero 1’pt, 4’st. 20’st espulso Castelluccio (P), per gioco violento.