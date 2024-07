Campionato di Promozione: il Borgo Palidoro rilancia le ambizioni con una brillante campagna acquisti

Sono infatti passati ad indossare la casacca amaranto: Sorcin, Finucci, Giannotti, De Franco, Colapietro e Cipriani

di Umberto Serenelli

Tante le novità proposte ai tifosi dal Borgo Palidoro in vista della nuova stagione calcista 2024-25. Il club del “patron” Alessandro Schiavi sembra infatti intenzionato a varare un collettivo competitivo anche se il sodalizio non si sbilancia e in testa agli obiettivi mette una salvezza tranquilla.

Sulla panchina degli amaranto è stato chiamato l’esperto mister Antonio Fascione che vanta di aver allenato la squadra del Passoscuro. Sono passati a indossare la casacca del Borgo il portiere Yuri Sorcin, il terzino Finucci dal Grifone, il difensore centrale Mattia Giannotti dal Cerveteri, il difensore Daniele De Franco dal Fiumicino, Andrea Colapietro dal Fiano Romano e Cipriani dalla Duepigreco. Per quanto riguarda le conferme spiccano i nomi di Andrea Cesaro, Alessio Corrias, Lorenzo Savarino, Emanuele Tiozzo, Federico Galluzzo, Daniele Romano, Alessio Buffolino, Andrea Palmieri, Lorenzo Villoresi, Sargis Tschayan e il giovane Beniamino Boccanegra.

“Siamo convinti ai aver allestito un buon complesso – precisa il ds Mirko Commentucci (vedi foto) – con l’obiettivo di divertirci e soprattutto diventare la mina vagante del campionato”.

Il team annuncia anche delle piacevoli novità con la presenza del match analyst Luca Natalizi, del preparatore atletico Salvatore Marino, e dell’allenatore dei portieri Giuseppe Fioretti. La società rende noto che anche per la prossima stagione sportiva il Borgo Palidoro sarà nuovamente gruppo sportivo satellite del prestigioso Torino Academy.