Calcio, primo test stagionale dell’Aranova contro il Certosa

Il mister Scarfini ha tratto utili indicazioni dall’allenamento congiunto

di Umberto Serenelli

Proficuo il primo test stagionale dell’Aranova contro la compagine del Certosa, vinto dalla squadra ospite al termine di tre interessanti tempi, della durata di mezz’ora, sotto i cuocenti raggi di sole. Il tecnico rossoblù Daniele Scarfini ha senz’altro tratto utili indicazioni dal match, disputato alle “Muracciole”, perché ha visto all’opera tutti gli elementi della sua lunga rosa, anche alcuni ancora in prova. Diciamo che le attenzioni si sono posate sui neo-acquisti Leonardo Calvigioni, la punta Matteo Segoni, il baby Verio Perrotta e l’esperto Andrea Cabella (nella foto), proveniente dall’Ostiamare.

È finita 2 a 1 per i romani con reti di Civitan e Cursi, mentre il gol per i locali è stato siglato da Segoni. L’allenamento congiunto è chiaramente servito ad entrambi gli allenatori per vedere la condizione dei giocatori, in particolare di quelli dell’Aranova che sono al lavoro da tempo, con doppia seduta giornaliera, in vista dell’impegno con l’Orvietana prima di Ferragosto. La comitiva, seguita con attenzione dal ds Stefano Tartaglione, incontrerà poi il Salaria e, domenica 24, l’Ostiamare all’Anco Marzio. Quindi il 27 la Nuova Florida e il 30 agosto il Palidoro. “Abbiamo concluso una buona campagna acquisti – precisa Tartaglione – puntando su elementi in grado di rendere più compatto un complesso che la scorsa stagione ha mostrato di essere abbastanza competitivo”.

È apparso molto sereno anche il mister Scarfini. “Sono soddisfatto perché si è concluso un calcio mercato tutto sommato promettente per i nostri colori – precisa l’allenatore –. Dispongo di un ottimo gruppo, grazie anche agli acquisti mirati che sono convinto si inseriranno senza alcuna difficoltà nello scacchiere rossoblù”.

ARANOVA – CERTOSA 1-2

ARANOVA: Perrotta (Giovannoni-Zangrilli), Di Bartolomeo (Pollace), Germoni (Marino), Prati (Ramiro), Pellegrino (Pucci), Cabella (Andrea), La Ruffa (Fumisani), Lo Duca (De Blasi), Teti (Cipriani), Calvigioni (Segoni). All. Scarfini.



CERTOSA: D’Angelo, De Angelis (Corbetta), Marchizza (Florenza), Caiazzo, Passiatore, Battisti, Stempone (Pasnov), Bernardi (Sganga), Tongelli (Vendemmia), Civitan (Di Domenicantonio), Lupi (Cursi). All. Russo

ARBITRO: Rossi di Cerveteri.